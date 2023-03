65 przewyższa oczekiwania w box office. Krzyk 6 hitem

fot. materiały prasowe

Krzyk 6 podczas debiutu w Ameryce Północnej osiągnął 44,5 mln dolarów. Jest to rekord serii, czyli najlepsze otwarcie ze wszystkich części. Według danych sprzedano na film 3,2 mln biletów. Eksperci są zgodni, że duża zasługa popularności szóstki należy do Jenny Ortegi, której popularność po Wednesday jest na nadzwyczajnym poziomie. Sukcesem promocji okazały się media społecznościowe obsady.

Wychodzi na to, że to też miało znaczenie na świecie. 22,6 mln dolarów z 53 krajów to nowy rekord serii. Do tego globalnie osiągnięto 67,1 mln dolarów i to również jest rekord serii. Budżet to 35 mln dolarów.

Creed 3 spadł na drugie miejsce osiągając 53% spadku frekwencji. Tym razem zebrał 27,1 mln dolarów (razem 101,3 mln dolarów). Na świecie zebrał 24 mln dolarów z 75 krajów (razem ma 78 mln dolarów). Sumując, na koncie ma 179,4 mln dolarów przy budżecie 75 mln dolarów. Już jest to rekord serii.

Film science fiction pod tytułem 65 przewyższył oczekiwania. Prognozy zapowiadały wynik poniżej 10 mln dolarów, ale ostatecznie w Ameryce Północnej zebrano 12,3 mln dolarów przy budżecie 45 mln dolarów. Wyników spoza USA na razie nie ma, bo film trafi do polskich kin i do wielu krajów świata dopiero 17 marca 2023 roku.

Ant-Man i Osa: Kwantomania nadal spada. Tym razem zebrał w Ameryce Północnej tylko 6,8 mln dolarów (razem ma 197,7 mln dolarów). Na świecie też nie ma szału. Osiągnięto tym razem 9,8 mln dolarów (razem 249,6 mln dolarów). Sumując, na koncie 447,6 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów. Mówi się, że do 500 mln dolarów raczej nie dobije. Choć przebił wynik jedynki, to nie ma też szans dogonić drugą część, bo Ant-Man i Osa zebrali 622,6 mln dolarów.