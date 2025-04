Książki, których nigdy nie skończycie czytać. Te perełki literatury zmęczyły internautów

Wydawnictwo Albatros

W serwisie Ranker pojawiło się głosowanie na „książki, których nigdy nie skończysz czytać”. 100 tysięcy internautów oddało prawie 2 miliony głosów. W ten sposób wybrano 20 tytułów. Wśród nich znalazło się wiele klasyków, takich jak Wojna i pokój Lewa Tołstoja, Przeminęło z wiatrem Margaret Mitchell czy Wichrowe Wzgórza Emily Brontë. Analizując wyniki, można dojść do wniosku, że duży wpływ na głosy użytkowników miała objętość książek, ponieważ wiele z nich ma ponad 500 stron, a rekord to 1 628. Większość liczy sobie także wiele lat – na przykład Opowieści Kanterberyjskie autorstwa Geoffreya Chaucera zostały napisane pod koniec XIV wieku!

Książki, których nigdy nie skończysz czytać

Poniżej możecie zapoznać się z wynikami rankingu. Czy przedstawione historie są skomplikowane, czy może po prostu nudne? O tym musicie zdecydować sami.

20. Walden, czyli życie w lesie, Henry David Thoreau Została po raz pierwszy wydana w 1854 roku. Walden określa się Biblią wszystkich ekologów. Autor przez dwa lata w ramach eksperymentu mieszkał samotnie nad stawem w stanie Massachusetts. W książce chwali proste i surowe życie blisko przyrody. Wydanie Rebis z 2018 roku ma 368 stron.

Dajcie znać, czy którąś z tych książek przeczytaliście od deski do deski. Napiszcie też, jakie pozycje to Wy odłożyliście na półkę i nigdy do nich nie wróciliście. Czekamy z niecierpliwością na Wasze komentarze!