88-latka rozpoczyna grę w Animal Crossing: New Horizons. To wideo poprawi Wam humor

Animal Crossing to seria, która potrafi wciągnąć na długie godziny. Doskonałym tego przykładem jest Audrey, 88-latka, która w odsłonie New Leaf z 2012 roku spędziła ponad 4000 godzin. Teraz w sieci furorę robi nowe wideo, na którym kobieta rozpakowuje prezent, limitowaną edycję konsoli Nintendo Switch i rozpoczyna przygodę w grze Animal Crossing: New Horizons.

Materiał został opublikowany przez wnuczka kobiety, Paula Hubansa i w ciągu zaledwie 3 dni obejrzano go ponad 2,5 miliona razy. Trudno się temu dziwić, bo jest to wideo bardzo pozytywne, poprawiające humor i jednocześnie pokazujące, że gry mogą być świetnym hobby dla każdego, niezależnie od wieku.

Audrey wydaje się zadowolona z nowej gry, ale jednocześnie nie zamierza porzucać także New Leaf. Kobieta zamierza w dalszym ciągu regularnie odwiedzać mieszkańców swojego miasteczka i dbać o wirtualne kwiaty.

Animal Crossing: New Horizons zadebiutowało na konsoli Nintendo Switch pod koniec marca tego roku. Co ciekawe, jedną z nowych postaci w tej odsłonie jest wilczyca o imieniu Audie - to właśnie tak nazywa się postać 88-latki w New Leaf. Możliwe, że twórcy gry postanowili w ten sposób uhonorować kobietę.