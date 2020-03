Animal Crossing: New Horizons - nowy zwiastun gry przedstawia życie na wyspie

Animal Crossing: New Horizons to nowa odsłona popularnej serii, która do tej pory raczej nie cieszyła się dużym zainteresowaniem w Polsce. Gracze trafią tutaj na bezludną wyspę i będą prowadzić tutaj wirtualne życie. Nie zabraknie tutaj możliwości kolekcjonowania przedmiotów, rozbudowy domu, a także nawiązywania kontaktów ze zwierzęcymi mieszkańcami, którzy z czasem sprowadzą się do naszego tropikalnego raju. To właśnie na wyspie i czekających tam atrakcjach skupia się kolejny zwiastun nadchodzącej gry.

W materiale wideo pokazano m.in. możliwość ozdabiania domu i jego okolicy, wytwarzania przedmiotów, a także modyfikowania wyglądu postaci stworzonej przez gracza przy pomocy różnego rodzaju ubrań i akcesoriów. Zobaczcie sami, jak gra wygląda w akcji.

Animal Crossing: New Horizons zadebiutuje już 20 marca. Gra dostępna będzie wyłącznie na konsoli Nintendo Switch.