A gdyby...? - klip z 3. sezonu. Red Guardian z Zimowym żołnierzem w akcji

fot. materiały prasowe

Reklama

W Disney+ właśnie zakończyła się emisja 2. sezonu A gdyby...?, a Marvel Studios już zapowiada 3. serię świetnie ocenianej animacji. Widzowie i krytycy są zachwyceni drugą serią, a opublikowany klip pokazuje, że twórcy nadal mają interesujące pomysły na historię. Widzimy tutaj Red Guardiana i Zimowego żołnierza na wspólnej misji. W plotkach mówi się, że tytuł odcinka to: What If... Red Guardian stopped Winter Soldier, czyli pada sugestia, że Red Guardian powstrzyma przed czymś kolegę. Klip już to sugeruje, gdy nie popiera on jego użycia broni.

A gdyby...? - klip z 3. sezonu

W klipie pojawia się także Bill Foster (w wersji aktorskiej grany przez Laurence'a Fishburne'a)

Czy to oznacza, że A gdyby...? powróci szybciej z nowymi odcinkami, niż 3. sezonem? Niekoniecznie. Osoby z zakulisową wiedzą donoszą, że pierwotnie planowano, aby był to odcinek 2. sezonu, ale zmieniono go na 3. serię. Dlatego jet on już gotowy i można było pokazać jego fragment.

Spekuluje się, że Marvel Studios i Disney+ będzie chciało powtórzyć premierę świąteczną, która okazała się wielkim sukcesem przy 2. sezonie.