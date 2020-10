A Perfect Enemy - oto zwiastun filmu. Tomasz Kot w anglojęzycznej ekranizacji bestsellerowej powieści

materiały promocyjne

A Perfect Enemy (już wiemy, że polski tytuł filmu to - bez kombinacji - Wróg doskonały) to psychologiczny thriller oparty na powieści The Enemy's Cosmetique (Kosmetyka wroga) Amelie Nothomb. Tomasz Kot gra w nim główną rolę, a partneruje mu Athena Strates, znana z filmu Kłamstwo doskonałe. Za kamerą stoi Kiké Maíllo. Jest to koprodukcja trzech krajów: Kanady, Francji i Hiszpanii. Kot wciela się w postać odnoszącego sukcesy architekta Jeremiasza Angusta, który w drodze na lotnisko zostaje zaczepiony przez Texel Textor (Strates).

Zabiłeś kiedyś kogoś? - pyta Texel i zaczyna snuć przed Jeremiaszem dziwne opowieści. Chociaż spotkanie wydaje się przypadkowe, szybko okazuje się, że to coś więcej.

Zobaczcie pierwszy zwiastun filmu:

Jest też oficjalny polski plakat:

Best film

A Perfect Enemy - premiera filmu odbędzie się 16 października podczas Katalońskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Sitges. Nie wiadomo, kiedy produkcja trafi do regularnej dystrybucji.