Marvel - wirujący seks Doktora Strange'a. Ma nową miłość; wszyscy ją znacie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel w zeszycie Savage Avengers #12 postanowił nieco zszokować czytelników: historia ta rozpoczyna się bowiem od ukazania miłosnych igraszek Doktora Strange'a i jego zaskakującej partnerki. Jest nią jedna z najlepszych zabójczyń w całym uniwersum, znana już Wam ze wspólnych seriali Domu Pomysłów i Netfliksa Elektra. W pierwszym kadrze widzimy więc bohaterów lewitujących nad łóżkiem, w dodatku ich seks ma mocno wirujący i antygrawitacyjny charakter. Składa się jednak tak, że to swoiste Sanatorium Miłości Najwyższego Maga jest dla herosa tym, czego w danym momencie życia potrzebował.

Elektra robi bowiem wszystko, aby Strange raz jeszcze uwierzył we własną moc sprawczą. Przypomnijmy, że w runie Marka Weida stracił on swoje zdolności magiczne - by je odzyskać, wyruszył na długą, kosmiczną wędrówkę, która bezsprzecznie odebrała mu pewność siebie. Z czasem coraz częściej przytakiwał swoim kompanom z grup Mścicieli czy Illuminati, pozostając zupełnie w cieniu takich postaci jak Iron Man, Kapitan Ameryka czy Reed Richards.

Komiksowy romans Strange'a i Elektry trwa co prawda od kilku miesięcy, jednak dopiero teraz odbiorcy mają okazję zrozumieć, jaki ma on w rzeczywistości charakter. Dość powiedzieć, że antybohaterka w międzyczasie raz po raz wymagała od swojego partnera asertywności i podejmowania decyzji opartych tak na emocjach, jak i na logice. Teraz, w serii Savage Avengers, stara się wybudzić w Stephenie pragnienie stania się prawdziwym liderem grupy - przypomnijmy, że razem z nim w tym świecie operują niezwykle skomplikowani psychicznie bohaterowie: Wolverine, Magik, Czarna Wdowa, Jericho, Daimon Hellstrom i Conan.

Zobaczcie fragmenty miłosnych uniesień zakochanej pary: