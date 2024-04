Civil War - internauci wściekli na A24. Chodzi o plakaty stworzone przez AI

fot. A24

Jak donosi portal The Hollywood Reporter, niektórzy w komentarzach pod postem studia A24 na Instagramie skarżą się, że nowe plakaty do Civil War wyglądają tak, jakby zostały wygenerowane przez AI. Dlaczego jest to problem? Użytkownicy skarżą się, że widać na nich rzeczy, których nie ma w filmie, a twórcy w ten sposób reklamują produkcję, która w rzeczywistości nie istnieje. Poza tym zwracają uwagę na fakt, że grafiki zawierają błędy. Niesmak budzi też sam kontekst: zdaniem wielu internautów używanie Sztucznej Inteligencji przeczy wszystkiemu, co do tej porą reprezentowało sobą studio A24, słynące z oryginalnych i niezależnych tytułów. Poza tym w filmie, który skupia się w dużej mierze na pracy fotoreporterów, użyto nie prawdziwych zdjęć, a grafik AI.

Należy też pamiętać, że wielu internautów czuje ogólną niechęć do Sztucznej Inteligencji przez to, że ich zdaniem studia filmowe w ten sposób pomagają sobie tanim kosztem, zamiast uczciwie płacić prawdziwym artystom, co daje mierne efekty. To ostatnie zresztą często pojawia się w komentarzach pod postem studia A24 z plakatami.

Civil War - te nowe plakaty rozzłościły internautów

Civil War plakat

Komentarze internautów

Poniżej znajdziecie kilka przetłumaczonych komentarzy rozczarowanych internautów:

A24 wykorzystujące AI podczas promowania swoich produkcji może być znakiem, że to początek końca firmy, która do tej pory opierała się na estetyce "indie". To niesamowicie rozczarowujące.

To ciekawe, że użyto obrazków wygenerowanych przez AI do promowania filmu Alexa Garlanda, który swego czasu zrobił film, ostrzegający nas przed zagrożeniami związanymi z AI.

Uwaga, spoiler - nic z tego nie jest w filmie.

Aktorzy i scenarzyści, którzy tworzą WASZE filmy, prawdopodobnie nie zorganizowali ponad 100-dniowych strajków tylko po to, abyście użyli AI do promowania swoich filmów. Zatrudnijcie prawdziwych artystów.

Używanie plakatów AI jest żenujące.

Film o fotoreporterach wykorzystujące Sztuczną Inteligencję w swoim marketingu 🤌🏼🙄💀

