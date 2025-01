Nowy Kapitan Ameryka nie będzie klapą. Dobre prognozy i prawda o budżecie

Fot. Materiały prasowe

Były już wstępne prognozy box office dla filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat z różnych źródeł, ale teraz mamy te oficjalne i konkretne – pochodzące od firm analitycznych zajmujących się rynkiem. Według tych szacunków otwarcie w Ameryce Północnej powinno być na poziomie co najmniej 90-95 mln dolarów. Prognozy dla globalnego otwarcia nie są znane.

Kapitan Ameryka 4 – box office

Czy minimum 90 mln dolarów to dobry wynik? Plotki sugerowały bardzo długie dokrętki i zwiększone koszty, ale nieoficjalne doniesienia mają to do siebie, że nie zawsze się sprawdzają. Film nie ma budżetu sięgającego 300 mln dolarów, jak sugerowano, a według The Hollywood Reporter koszty ostatecznie zamknęły się w okolicach 180 mln dolarów, czyli mniej niż wiele ostatnich filmów Marvela. Dokrętki trwały 22 dni, co wynika z opóźnienia produkcji, spowodowanego dbałością o jakość. Ten czas z góry był wpisany w budżet widowiska, więc nie jest to coś nadprogramowego. Szansę są małe na to, by film był klapą finansową, ale ważną rolę w tym odegrają recenzje.

Sam szef Marvela, Kevin Feige, w 2024 roku obiecywał, że nie ma tu kosmitów, inwazji, podróży w czasie, tylko całkiem osadzony w rzeczywistości film akcji w klimacie tego, co pokazywano w Kapitanie Ameryka: Zimowy żołnierz. Mamy dostać polityczny thriller. Red Hulk, jedyna nadnaturalna postać w filmie, ma pojawić się maksymalnie na pięć minut.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat – premiera 14 lutego 2025 roku.

