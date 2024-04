Abigail - będzie krwawo i realistycznie. Twórcy Krzyku VI zapowiadają swój nowy horror

Fot. Universal

Reklama

Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett to reżyserski duet, znany też pod pseudonimem Radio Silence, który swoją karierę w kinie grozy zaczął od filmu V/H/S (2012). Od tego czasu wypuścili też takie horrory jak Diabelskie nasienie (2014), Zabawa w pochowanego (2019) czy Krzyk VI (2023). Ich nowy projekt, Abigail, nie jest wyjątkiem. Podczas konwentu WonderCon zapowiedzieli, że i tym razem będzie krwawo i tak realistycznie, jak to możliwe.

Abigail - będzie krwawo i realistycznie

Na panelu Directors on Directing, prowadzonym przez Steve'a Weintrauba z portalu Collider, Bettinelli-Olpin powiedział o Abigail:

Według nas publiczność może chwycić się czegoś wtedy, gdy uważa to za prawdziwe - niezależnie od tego, czy wiedzą, że to fałszywe, czy nie. Oczywiście, że to nie prawdziwa krew, ale czujesz ją w pomieszczeniu, aktorzy mogą z nią wchodzić w interakcje, wszystko wydaje się bardziej żywe i robi wrażenie, jakby działo się naprawdę. W ten sposób zaczęliśmy kręcić niemal wszystko w stylu filmów dokumentalnych - biegając z kamerą, ruszając obiektywem w górę, w dół, obracając się, idąc, gdziekolwiek zechcemy.

Tyler Gillett dodał, że "świat jest twoim planem zdjęciowym", a Bettinelli-Olpin kontynuował:

Próbowaliśmy się tego trzymać w jak największym stopniu. Myślę, że w przypadku tego filmu naprawdę się to udało. Bardzo się staraliśmy.

Na pytanie, czy będzie krwawo, Gillett odpowiedział

I zabawnie. Koniec końców, oblewanie aktorów krwią jest równie ekscytujące dla nich, co dla nas.

Abigail

Abigail - reżyserzy o filmie

Już wcześniej reżyserzy zapowiedzieli, ze Abigail jest tak krwawym filmem, że wręcz współczuli grającym w nim aktorom, którzy notorycznie musieli mierzyć się z czerwoną, śliską mazią na planie. Przyznali to w wywiadzie dla magazynu Total Film.

Wszystkie nasze filmy są krwawe. Ale powiedzielibyśmy, że ten jest najbardziej krwawy. Spędziliśmy mnóstwo czasu przepraszając naszych aktorów! W zasadzie krew jest podstawą filmu o wampirach, lecz jej ilość w tej produkcji... jest dość ekstremalna!

Abigail - fabuła, obsada, premiera

12-letnia balerina i zarazem córka potężnego przestępcy zostaje porwana. Do jej pilnowania w odizolowanej posiadłości zostaje zatrudniona grupa kryminalistów, którzy aby zdobyć 50 mln dolarów okupu, mają strzec tego dziecka przez noc. Wkrótce odkrywają, że nie zostali zamknięci z normalną dziewczynką.

Do obsady filmu należą Melissa Barrera, Dan Stevens, Kathryn Newton, Willliam Catlett, Kevin Durand, Angus Cloud, Alisha Weis oraz Giancarlo Esposito. William Sherak, Paul Neinstein i James Vanderbilt są producentami.

Abigail - data premiery jest zaplanowana na 19 kwietnia 2024 roku.