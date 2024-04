Abigail - nowy zwiastun horroru. Ludzie (jedzenie) uciekają, a 13-letnie ballerina-wampirzyca poluje

fot. materiały prasowe

Abigail to nowy horror, który ma znów wprowadzić coś świeżego na ekrany. Zadbać o to ma duet reżyserów znany jako Radio Silence, który tworzą Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett. Na pewno wielu fanów gatunku zna ich hit Zabawa w pochowanego, ale to oni też tworzyli dwie najnowsze odsłony serii Krzyk. Według zapowiedzi Abigail ma pokazać coś nowego w ukazaniu wampirów na ekranie. Twórcy mają mieć ukryte asy w rękawie.

Abigail - zwiastun

Abigail - o czym film opowiada?

13-letnia balerina i zarazem córka potężnego przestępcy zostaje porwana. Do jej pilnowania w odizolowanej posiadłości zostaje zatrudniona grupa kryminalistów, którzy aby zdobyć 50 mln dolarów okupu, mają strzec tego dziecka przez noc. Wkrótce odkrywają, że nie zostali zamknięci z normalną dziewczynką.

Abigail - obsada

W obsadzie są Melissa Barrera, Dan Stevens, Kathryn Newton, Willliam Catlett, Kevin Durand, Angus Cloud, Alisha Weis oraz Giancarlo Esposito.

William Sherak, Paul Neinstein i James Vanderbilt są producentami. Premiera w USA i w Polsce zaplanowana jest na 19 kwietnia 2024 roku.