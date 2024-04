Avengelyne - kolejna postać twórcy Deadpoola trafi na ekran. Na pokładzie Olivia Wilde i Margot Robbie

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Kolejna postać twórcy Deadpoola trafi na ekran. Prestiżowy portal Deadline informuje, że według ich źródeł ma odbyć się aukcja praw do filmu Avengelyne. Szacuje się, że powinno do niej dojść w przeciągu dwóch tygodni. W produkcję są zaangażowane są między innymi Olivia Wilde i Margot Robbie. Więcej informacji na temat projektu znajdziecie poniżej.

Kim jest Avengelyne?

Produkcja opowiada o Avengelyne, upadłym aniele, walczącym z siłami zła, w tym potworami i demonami. Postać pochodzi z komiksów i została stworzona między innymi przez Roba Liefelda, współtwórcę Deadpoola.

Avengelyne była potężną wojowniczką Niebios, ale została wygnana i odarta ze swoich anielskich mocy po tym, jak zakwestionowała miłość Boga do ludzi. Zostały jej tylko niezwykła siła i krew, która mogła być użyta jako broń lub przy odpowiednim rytuale do czynienia cudów.

Jak wyjaśnił sam Liefeld:

Avengelyne tak bardzo przemawia do odbiorców, ponieważ mogą się utożsamiać z jej historią odkupienia. Upadły anioł, skazany na odkupienie swoich win, służąc ludzkości; Ziemia jest dla niej obcym środowiskiem, do którego musi się przystosować, by ocalić zarówno siebie, jak i ludzkość. Jej zmagania dostarczają zarówno humoru, jak i stanowią paliwo, zasilające fabułę.

Przykładowe okładki komiksów:

Avengelyne - okładka komiksu

Avengelyne - reżyser, producenci

Projekt wyreżyseruje Olivia Wilde, która w swoim portfolio ma już takie projekty jak Nie martw się, kochanie i Szkoła melanżu. Produkcją zajmie się LuckyChap, na którego czele stoją Margot Robbie, Tom Ackerley i Josey McNamara (i które na koncie ma hit Barbie, ośmiokrotnie nominowany do Oscara), a także Simon Kinberg i Audrey Chon z Genre. Wciąż nie wybrano scenarzysty.

Według źródeł Deadline planowano, by to Margot Robbie zagrała Avengelyne, ale jej przedstawiciele zaprzeczają.