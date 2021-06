Zmniejszyła się liczba Polaków płacących abonament. Nowe dane z raportu KRRiT

źródło: wirtualnemedia.pl

Jak czytamy na portalu Wirtualnemedia.pl - W 2020 roku ponad 111 tys. osób zrezygnowało z płacenia abonamentu RTV, zaś wpływy z tego tytułu są najniższe od 2013 roku. Wzrosła za to nieznacznie liczba abonentów instytucjonalnych - wynika z raportu KRRiT.

Jak czytamy dalej, z tytułu opłat abonamentowych na konto KRRiT w minionym roku wpłynęło ponad 643 mln złotych. W Polsce na koniec grudnia zarejestrowanych było 6 678 314 abonentów, w tym abonentów instytucjonalnych 237 531. Spośród tej liczby do użytkowania odbiornika telewizyjnego lub radiowego przyznawało się 6 401 356 osób, sam odbiornik radiofoniczny miało 276 958 osób.

Zajmujące się ściąganiem zaległych opłat Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej w ubiegłym roku wysłało 279 545 138 upomnień do abonentów zalegających z wnoszeniem opłaty abonamentowej. Zadłużenie w całości lub części uregulowało 58 667 abonentów, wpłacając łącznie kwotę 50,8 mln zł. W stosunku do pozostałych spóźniających się lub zalegających z opłatami abonentów Poczta wszczynała postępowania administracyjne oraz wystawiła 101 715 tytułów wykonawczych, z czego zrealizowano 89 248 tytułów na kwotę 81,6 mln zł. Po potrąceniu prowizji z tytułu ściągnięcia zaległości abonamentowych, Poczta Polska przekazała kwotę 124,5 mln zł na rachunek bankowy KRRiT, zaś ogółem z tytułu opłat abonamentowych w 2020 roku wpłynęła kwota 643,4mln zł. To najmniej od 2013 roku - informują Wirtualnemedia.pl, przytaczając statystyki KRRiT.