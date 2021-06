X-Men - oto zwiastun nadchodzącej serii. Zupełnie nowa drużyna i roboty jak z Wojny światów

Marvel

Do sieci trafił zwiastun i grafiki promujące nadchodzący wielkimi krokami zeszyt X-Men #1, pierwszą część nowej serii, za którą odpowiadają scenarzysta Gerry Duggan i rysownik Pepe Larraz. Przypomnijmy, że wprowadzi ona do uniwersum kolejną wersję tytułowej drużyny bohaterów; w jej skład wejdą Cyclops, Marvel Girl, Polaris, Sunfire, Rogue, Synch i Wolverine (Laura Kinney).

Z oficjalnego opisu fabuły wynika, że Cyclops i Marvel Girl doszli do wniosku, iż rasa mutantów nie może walczyć wyłącznie w obronie swojej macierzystej wyspy, Krakoi. To właśnie dlatego uformowali oni nową grupę X-Menów, a fakt ten doprowadzi do napięć pomiędzy istotami obdarzonymi genem X a pozostałą częścią marvelowskiego świata. Początkowa drużyna będzie działać w Nowym Jorku, gdzie zmierzy się z tajemniczym zagrożeniem z kosmosu. Spójrzcie sami:

X-Men #1 - materiały promocyjne

Duggan w komunikacie prasowym obiecuje, że w tej serii rozmaite zagrożenia będą pojawiać się szybko i uderzać z wielką mocą.

Zeszyt X-Men #1 zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych już 7 lipca.