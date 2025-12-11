Jak Joker dorobił się fortuny przed Batmanem? Fani zachwyceni nową wersją złoczyńcy
W komiksie Absolute Batman #15 wreszcie ujawniono przeszłość Jokera, którego fani okrzyknęli najbardziej przerażającą wersją kultowego złoczyńcy DC w historii. Nic dziwnego, ponieważ y.nie tylko jest miliarderem, ale także w połowie demonem. I bardzo możliwe, że jest nieśmiertelny.
Absolute Batman to jeden z najpopularniejszych obecnie superbohaterskich komiksów. Choć część osób była początkowo sceptyczna wobec przesadzonej kreski i fabuły, w której przekręcono klasyczne wersje postaci do góry nogami, przez co Bruce Wayne jest zwykłym pracownikiem z klasy średniej, a Joker miliarderem, to seria szybko okazała się ogromnym hitem.
Teraz poznaliśmy szczegóły 15. numeru Absolute Batman, z którego możemy się dowiedzieć, jak rodzina Grimmów – czyli Jokera – dorobiła się fortuny. Alfred Pennyworth opowiada Bruce'owi historię klanu, która sięga XIX wieku. Joseph „Jack” Grimm był wtedy ulicznym urwisem, który występował jako klaun, zanim odniósł sukces w przedstawieniach wodewilowych, co ostatecznie zaprowadziło jego syna do Hollywood. Z biegiem lat każde kolejne pokolenie powiększało rodzinny majątek, rozbudowując go o kolejne odłogi branży rozrywkowej, od gier po hazard online.
Kim tak naprawdę jest Absolute Joker?
Najciekawsze jest jednak to, że według Alfreda ich Jack aka Joker jest w rzeczywistości... oryginalnym Josephem Grimmem z XIX wieku. Pytanie tylko, jak to możliwe? I czy to oznacza, że złoczyńca jest nieśmiertelny?
Dowiadujemy się także, że Jack znalazł sposób, by dzięki swoim inwestycjom w organizacje charytatywne żerować na dzieciach z ubogich rodzin. Nie wiemy jednak, w jaki dokładnie sposób je wykorzystuje, ale możemy się domyślać, że może mieć to związek z jego nieśmiertelnością. Okazuje się też, że miliarder porzuca swoich wrogów na opuszczonych wyspach, by po latach wracać do nich w swojej demonicznej postaci Jokera – tylko w tej formie bogacz jest w stanie się uśmiechnąć.
Co łączy klasycznego Bruce'a Wayne'a z Absolute Jokerem?
Świat Absolute jest ciekawy właśnie dlatego, że zmienia o sto osiemdziesiąt stopni klasyczne interpretacje postaci z uniwersum DC. Joker przypomina pod wieloma względami typowego Bruce'a Wayne'a. Są podobni z wyglądu i obaj są miliarderami. W 15. zeszycie twórcy jeszcze bardziej to podkreślają, ponieważ pod koniec numeru widzimy, jak Jack wraca do swojej rezydencji, w której czeka na niego lokaj. Następnie mówi, że udaje się do swojej „jaskini” – a w ten sposób często określa się bazę Mrocznego Rycerza.
Poniżej możecie obejrzeć plansze z Absolute Batman #15:
