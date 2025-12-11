placeholder
Marvel w Avengers: Doomsday da Doomowi potężnego sojusznika? Wszyscy widzimy w nim herosa

Według nowej teorii Doom w Avengers: Doomsday połączy siły z potężnym bohaterem Marvela. Ewentualny sojusz dwóch postaci jest tyleż zaskakujący, co ma swoje komiksowe uzasadnienie - w dodatku może on mieć w sobie nieoczekiwany twist fabularny. 
Piotr Piskozub
Doktor Doom - fanart do Avengers: Doomsday Marvel/wallsnapy.com
Kto pomoże Doomowi w Avengers: Doomsday? Fani Marvela i liczni scooperzy w ostatnich miesiącach dzielili się w sieci wieloma teoriami na ten temat, wskazując potencjalnych sojuszników głównego złoczyńcy przyszłorocznego filmu. Teraz głos w całej sprawie zabrał serwis Screen Rant, który spekuluje, że antagonista może połączyć na ekranie siły z potężnym herosem MCU, Namorem. Nie oznacza to jednak wcale, że tę ostatnią postać powinniśmy zaklasyfikować jako łotra. 

Dziennikarze portalu przypominają, że Doom i Namor wielokrotnie współpracowali w komiksach, zwłaszcza w trakcie tzw. Srebrnej Ery. Ich pierwszym wspólnym wrogiem była Fantastyczna Czwórka; później natomiast obie postacie doczekały się własnej serii powieści graficznych, na kartach której mierzyli się z wieloma przeciwnikami z Red Skullem na czele. Doom chciał wykorzystać potęgę Namora i zasoby rządzonego przez niego Talokanu, władca Atlantydy z kolei wychodził z założenia, że złoczyńca pomoże mu w podboju świata. 

Screen Rant zauważa, że Marvel mniej lub bardziej świadomie zostawił sobie otwartą furtkę do przedstawienia tego sojuszu poprzez sposób ekspozycji Namora w Czarnej Panterze 2 - w filmie bliżej było mu do funkcji antybohatera niż herosa bądź antagonisty z krwi i kości. Jego potencjalny sojusz z Doomem mógłby otworzyć również kolejny rozdział w zawieszonym w MCU konflikcie Talokanu i Wakandy. 

Z drugiej strony autorzy teorii podkreślają, że Namor koniec końców może zerwać związki z Doomem i opowiedzieć się po stronie Avengersów już w roli pełnoprawnego bohatera. W komiksach taki obrót spraw miał miejsce kilka razy - arogancja władcy Atlantydy i ogromne ego obu postaci doprowadzały do licznych tarć pomiędzy nimi, które niejednokrotnie kończyły się zdradą którejś z ikon Marvela. 

Zdjęcia zapowiadają Latverię i Pustkę?

Do sieci trafiły także zakulisowe zdjęcia z planu Avengers: Doomsday, które udostępniła operatorka kamery Hannah Jell:

Powyżej widzimy kilka rzeczywistych miejsc, w których powstawał film Marvela. Nie jest wykluczone, że przedstawiają one ekranowe lokacje, które część amerykańskich serwisów popkulturowych utożsamia z lasami Latverii, państwa rządzonego przez Dooma, jak również ze znaną z serialu Loki i filmu Deadpool & Wolverine Pustką. Już wcześniej pojawiały się spekulacje, że ta ostatnia odegra w Doomsday ważną rolę. 

Produkcja Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. 

Źródło: Screen Rant/X

