placeholder
Reklama
placeholder

Czarna Pantera 3 - wiemy, kiedy może odbyć się premiera. Reżyser sugeruje pożegnanie z MCU

Ryan Coogler, który obecnie jest doceniany za hit Grzesznicy, w wywiadach zapowiada swój następny projekt, czyli superprodukcję Czarna Pantera 3. Wygląda na to, że filmowiec jest naładowany energią, by opowiedzieć tę historię. Czy będzie to jego ostatni film w MCU?
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
Disney czarna pantera 3 MCU
Czarna Pantera - zdjęcie fot. Marvel Studios
Reklama

Czarna Pantera 3 została oficjalnie zapowiedziana, a Ryan Coogler powróci jako scenarzysta i reżyser. Wszystko wskazuje na to, że to kolejny projekt reżysera po sukcesie Grzeszników, którzy mają szansę na nominacje do najważniejszych nagród branży filmowej. W rozmowie z The New York Times opowiadał o Chadwicku Bosemanie oraz Czarnej Panterze 3. W artykule dziennikarze, mający informacje zakulisowe, ujawnili, że Czarna Pantera 3 może mieć premierę w kinach w 2028 roku.

Czarna Pantera 3 – Coogler o filmie

Reżyser przyznaje, że w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu czuł, że są momenty, które sprawiały wrażenie niedokończonych. Dlatego miał przeświadczenie, że może dalej opowiadać historię z tymi postaciami. Gdy zapytano go o to, jak będzie wyglądać jego kariera po Czarnej Panterze 3, odpowiedział dość zagadkowo – niektórzy interpretują to jako chęć pożegnania się z MCU. Podkreślił, że jest podekscytowany i naładowany energią, by już zacząć to kręcić.

- Szczerze mówiąc, tak - widzę siebie na zielonej łące spowitą mgłą z zatoki, jest świt. To widzę po tym filmie, ponieważ to będzie jak otwarty rejon, pełny nowych okazji.

Czarna Pantera - zdjęciefot. Marvel

Akademia Filmowa chciała Ryana Cooglera

W wywiadzie dla Variety wyjaśnił, dlaczego 10 lat temu, gdy Akademia Filmowa zaprosiła go do bycia jej częścią, czyli docelowo mógłby głosować w Oscarach, on odmówił.

- To nie jest żadna niechęć. Nie jestem dobry w ocenianiu różnych rzeczy. Sytuacja "wybierz coś najlepszego" zawsze jest dla mnie bardzo stresująca - nawet jak nie ma żadnej stawki.

Źródło: variety.com / New York Times

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
Disney czarna pantera 3 MCU
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,6

2022
Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu
Oglądaj TERAZ Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 2001: Odyseja kosmiczna - kadr z filmu
-

Oto opus magnum kina science fiction według Nicolasa Cage'a. Aktor ten film ogląda co roku

2 Idź przodem, bracie
-

Gołoborze zostanie zaadaptowane. Scenarzysta Idź przodem, bracie zainteresowany projektem

3 Absolute Batman Joker
-

Jak Joker dorobił się fortuny przed Batmanem? Fani zachwyceni nową wersją złoczyńcy

4 paramount logo
-

Trump naciska na sprzedaż CNN. Demokraci ostrzegają przed zakupem Warnera przez Paramount

5 Fallout
-

W serialu Fallout w końcu zobaczymy ikoniczne potwory. Dlaczego zwlekano z ich wprowadzeniem?

6 Spider-Man: bez drogi do domu
-

Igrzyska śmierci zniszczyły jego karierę? Aktor o kryzysie i roli Spider-Mana

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e10

Miasteczko South Park

s28e05

Miasteczko South Park

s49e12

Ryzykanci

s2025e238

Moda na sukces

s42e326

Ridiculousness

s42e327

Ridiculousness

s42e328

Ridiculousness

s42e329

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Hailee Steinfeld
Hailee Steinfeld

ur. 1996, kończy 29 lat

Łukasz Simlat
Łukasz Simlat

ur. 1977, kończy 48 lat

Courtney Henggeler
Courtney Henggeler

ur. 1981, kończy 44 lat

Gary Carr
Gary Carr

ur. 1986, kończy 39 lat

Max Martini
Max Martini

ur. 1969, kończy 56 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

2
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

4

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Odrzuceni – obsada serialu. Kto gra kogo?

7

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 343-348. Co się wydarzy?

9

Koncert Christmas Party – świąteczna lista przebojów. Kto wystąpi we Wrocławiu?

10

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV