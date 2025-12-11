Czarna Pantera 3 - wiemy, kiedy może odbyć się premiera. Reżyser sugeruje pożegnanie z MCU
Ryan Coogler, który obecnie jest doceniany za hit Grzesznicy, w wywiadach zapowiada swój następny projekt, czyli superprodukcję Czarna Pantera 3. Wygląda na to, że filmowiec jest naładowany energią, by opowiedzieć tę historię. Czy będzie to jego ostatni film w MCU?
Czarna Pantera 3 została oficjalnie zapowiedziana, a Ryan Coogler powróci jako scenarzysta i reżyser. Wszystko wskazuje na to, że to kolejny projekt reżysera po sukcesie Grzeszników, którzy mają szansę na nominacje do najważniejszych nagród branży filmowej. W rozmowie z The New York Times opowiadał o Chadwicku Bosemanie oraz Czarnej Panterze 3. W artykule dziennikarze, mający informacje zakulisowe, ujawnili, że Czarna Pantera 3 może mieć premierę w kinach w 2028 roku.
Czarna Pantera 3 – Coogler o filmie
Reżyser przyznaje, że w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu czuł, że są momenty, które sprawiały wrażenie niedokończonych. Dlatego miał przeświadczenie, że może dalej opowiadać historię z tymi postaciami. Gdy zapytano go o to, jak będzie wyglądać jego kariera po Czarnej Panterze 3, odpowiedział dość zagadkowo – niektórzy interpretują to jako chęć pożegnania się z MCU. Podkreślił, że jest podekscytowany i naładowany energią, by już zacząć to kręcić.
Akademia Filmowa chciała Ryana Cooglera
W wywiadzie dla Variety wyjaśnił, dlaczego 10 lat temu, gdy Akademia Filmowa zaprosiła go do bycia jej częścią, czyli docelowo mógłby głosować w Oscarach, on odmówił.
Źródło: variety.com / New York Times
