Trump naciska na sprzedaż CNN. Demokraci ostrzegają przed zakupem Warnera przez Paramount

Wojna o Warner Bros. trwa. Netflix jest przekonany, że uda się sfinalizował transakcję, ale nie jest to wcale takie pewne. Paramount rozpoczął już próbę wrogiego przejęcia i skierował do akcjonariuszy Warnera ofertę w wysokości ponad 100 miliardów dolarów, która ma być przez nich rozpatrzona.

David Ellison, szef Paramount, napisał nawet list do akcjonariuszy:

Stworzyliśmy, finansowaliśmy, a potem połączyliśmy Paramount ze Skydance. Wiemy, z jakim poświęceniem i inwestycją wiąże się rozwój biznesu medialnego. Jestem pasjonatem, który jest oddany temu przedsięwzięciu. Jestem gotów wykorzystać swoje własne pieniądze i to dlatego do was piszę.

W dalszej części listu Ellison przekonywał, że oferta Paramount jest znacznie korzystniejsza. Wskazał też, że Netflix nie docenia wartości telewizyjnych zasobów Warner Bros. Gigant streamingowy nie jest zainteresowany pozyskaniem ich. Wówczas po przejęciu samego Warnera, powstałaby grupa Discovery Global, w której skład wchodziłoby m.in. TNT czy CNN. Należałaby do akcjonariuszy Warner Bros.

Demokraci wysyłają lista do Zaslava - obawa przed zagranicznymi sponsorami

Ellison na pewno wyłoży "własne pieniądze" na tę transakcję, ale należy mieć na uwadze sponsorów z krajów Bliskiego Wschodu, którzy pomogli w finansowaniu wrogiego przejęcia. Chodzi o fundusze ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru i Arabii Saudyjskiej. Ten fakt spotkał się ze sprzeciwem dwójki członków Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych z partii Demokratycznej. Sam Liccardo i Ayanna Pressley wysłali list do prezesa Warner Bros. Discovery, Davida Zaslava oraz całego zarządu przedsiębiorstwa.

W liście zaznaczono, że zgoda Warner Bros. na ofertę Paramount skutkowałaby "oddaniem kontroli nad jednym z największych przedsiębiorstw medialnych w USA w ręce zagranicznych sponsorów". Wskazano też, że oferta jest wspierana finansowa przez Affinity Partners na czele z Jaredem Kushnerem, czyli zięciem Donalda Trumpa.

Donald Trump naciska - CNN powinno zostać sprzedane

Z kolei sam Donald Trump w ostatnich dniach twierdził, że dopiero musi się przyjrzeć obu ofertom i udziałom Netflixa oraz Paramount na rynku medialnym w Stanach. Dodał, że nie ma swojego faworyta, choć powiązania z Ellisonem są jasne. Teraz jednak przyznał reporterom, że jego zdaniem CNN należące do Warner Bros. także powinno zostać sprzedane. Pośrednio faworyzuje zatem Paramount, które faktycznie chce pozyskać i tę część przedsiębiorstwa w przeciwieństwie do niezainteresowanego Netflixa.

Uważam, że osoby kierujące CNN od długiego czasu są zakałami. CNN musi zostać sprzedane, bo zdecydowanie nie chcesz, żeby ci ludzie dostali dobre pieniądze, które wydadzą na rozpowszechnianie trucizny i kłamstw. To hańba. Grupa ludzi, która kieruje CNN jest bardzo fałszywa. Nie sądzę, że to powinno tak dłużej trwać. Myślę, że CNN powinno być sprzedane wraz ze wszystkim innym.

