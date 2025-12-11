placeholder
Reklama
placeholder

Trump naciska na sprzedaż CNN. Demokraci ostrzegają przed zakupem Warnera przez Paramount

Saga wokół przejęcia Warner Bros. przez Netflixa trwa. Swoje pięć groszy do sprawy dorzucił prezydent Donald Trump. Reagują też Demokraci, którzy wysłali list do szefa Warner Bros. Discovery. To nie jedyny list wysłany w ostatnich dniach. Podobny wysłał też prezes Paramount.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  donald trump 
paramount Warner Bros.
paramount logo Fot. Materiały prasowe
Reklama

Wojna o Warner Bros. trwa. Netflix jest przekonany, że uda się sfinalizował transakcję, ale nie jest to wcale takie pewne. Paramount rozpoczął już próbę wrogiego przejęcia i skierował do akcjonariuszy Warnera ofertę w wysokości ponad 100 miliardów dolarów, która ma być przez nich rozpatrzona.

Najlepsza promocja filmu science fiction w historii? Mistrz kina zalał USA tajemniczymi plakatami

David Ellison, szef Paramount, napisał nawet list do akcjonariuszy:

Stworzyliśmy, finansowaliśmy, a potem połączyliśmy Paramount ze Skydance. Wiemy, z jakim poświęceniem i inwestycją wiąże się rozwój biznesu medialnego. Jestem pasjonatem, który jest oddany temu przedsięwzięciu. Jestem gotów wykorzystać swoje własne pieniądze i to dlatego do was piszę.

W dalszej części listu Ellison przekonywał, że oferta Paramount jest znacznie korzystniejsza. Wskazał też, że Netflix nie docenia wartości telewizyjnych zasobów Warner Bros. Gigant streamingowy nie jest zainteresowany pozyskaniem ich. Wówczas po przejęciu samego Warnera, powstałaby grupa Discovery Global, w której skład wchodziłoby m.in. TNT czy CNN. Należałaby do akcjonariuszy Warner Bros. 

Demokraci wysyłają lista do Zaslava - obawa przed zagranicznymi sponsorami

Ellison na pewno wyłoży "własne pieniądze" na tę transakcję, ale należy mieć na uwadze sponsorów z krajów Bliskiego Wschodu, którzy pomogli w finansowaniu wrogiego przejęcia. Chodzi o fundusze ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru i Arabii Saudyjskiej. Ten fakt spotkał się ze sprzeciwem dwójki członków Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych z partii Demokratycznej. Sam Liccardo i Ayanna Pressley wysłali list do prezesa Warner Bros. Discovery, Davida Zaslava oraz całego zarządu przedsiębiorstwa.

W liście zaznaczono, że zgoda Warner Bros. na ofertę Paramount skutkowałaby "oddaniem kontroli nad jednym z największych przedsiębiorstw medialnych w USA w ręce zagranicznych sponsorów". Wskazano też, że oferta jest wspierana finansowa przez Affinity Partners na czele z Jaredem Kushnerem, czyli zięciem Donalda Trumpa. 

Donald Trump naciska - CNN powinno zostać sprzedane

Z kolei sam Donald Trump w ostatnich dniach twierdził, że dopiero musi się przyjrzeć obu ofertom i udziałom Netflixa oraz Paramount na rynku medialnym w Stanach. Dodał, że nie ma swojego faworyta, choć powiązania z Ellisonem są jasne. Teraz jednak przyznał reporterom, że jego zdaniem CNN należące do Warner Bros. także powinno zostać sprzedane. Pośrednio faworyzuje zatem Paramount, które faktycznie chce pozyskać i tę część przedsiębiorstwa w przeciwieństwie do niezainteresowanego Netflixa.

Uważam, że osoby kierujące CNN od długiego czasu są zakałami. CNN musi zostać sprzedane, bo zdecydowanie nie chcesz, żeby ci ludzie dostali dobre pieniądze, które wydadzą na rozpowszechnianie trucizny i kłamstw. To hańba.

Grupa ludzi, która kieruje CNN jest bardzo fałszywa. Nie sądzę, że to powinno tak dłużej trwać. Myślę, że CNN powinno być sprzedane wraz ze wszystkim innym.

Ktokolwiek kupi Warner Bros. dostanie też te filmy, seriale, studia i franczyzy

Przyjaciele

arrow-left
Przyjaciele
fot. Warner Bros.
arrow-right

Źródło: variety.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  donald trump 
paramount Warner Bros.
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 2001: Odyseja kosmiczna - kadr z filmu
-

Oto opus magnum kina science fiction według Nicolasa Cage'a. Aktor ten film ogląda co roku

2 Idź przodem, bracie
-

Gołoborze zostanie zaadaptowane. Scenarzysta Idź przodem, bracie zainteresowany projektem

3 Absolute Batman Joker
-

Jak Joker dorobił się fortuny przed Batmanem? Fani zachwyceni nową wersją złoczyńcy

4 Czarna Pantera - zdjęcie
-

Czarna Pantera 3 - wiemy, kiedy może odbyć się premiera. Reżyser sugeruje pożegnanie z MCU

5 Fallout
-

W serialu Fallout w końcu zobaczymy ikoniczne potwory. Dlaczego zwlekano z ich wprowadzeniem?

6 Spider-Man: bez drogi do domu
-

Igrzyska śmierci zniszczyły jego karierę? Aktor o kryzysie i roli Spider-Mana

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e10

Miasteczko South Park

s28e05

Miasteczko South Park

s49e12

Ryzykanci

s2025e238

Moda na sukces

s42e326

Ridiculousness

s42e327

Ridiculousness

s42e328

Ridiculousness

s42e329

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Hailee Steinfeld
Hailee Steinfeld

ur. 1996, kończy 29 lat

Łukasz Simlat
Łukasz Simlat

ur. 1977, kończy 48 lat

Courtney Henggeler
Courtney Henggeler

ur. 1981, kończy 44 lat

Gary Carr
Gary Carr

ur. 1986, kończy 39 lat

Max Martini
Max Martini

ur. 1969, kończy 56 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

2
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

4

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Odrzuceni – obsada serialu. Kto gra kogo?

7

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 343-348. Co się wydarzy?

9

Koncert Christmas Party – świąteczna lista przebojów. Kto wystąpi we Wrocławiu?

10

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV