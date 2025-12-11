W serialu Fallout w końcu zobaczymy ikoniczne potwory. Dlaczego zwlekano z ich wprowadzeniem?
Nie zobaczyliśmy jeszcze ikonicznych Szponów Śmierci w adaptacji Fallouta od Prime Video. To się zmieni wraz z 2. sezonem serialu. Dlaczego tak długo zwlekano? Twórca gier wyjaśnił tę kwestię.
1. sezon serialu Fallout od Prime Video okazał się wielkim hitem, który przypadł do gustu nie tylko fanom gier, ale i szerokiej publiczności, która nie miała wcześniej styczności z serią. Było w nim prawie wszystko, czego oczekiwano. Wszystko poza ikonicznymi bestiami z radioaktywnych Pustkowi, czyli Szponów Śmierci. Zwiastuny 2. sezonu zdradziły już, że ci przeciwnicy pojawią się w nowej serii. Dlaczego zwlekano z ich wprowadzeniem?
Najlepsza promocja filmu science fiction w historii? Mistrz kina zalał USA tajemniczymi plakatami
Kwestię tę wyjaśnił Todd Howard, czyli reżyser gier z serii Fallout od Bethesdy:
Fani Fallouta dostaną zatem jeszcze więcej tego, co kochają. W 2. sezonie zobaczymy w końcu Legion Cezara, słynne miasto New Vegas, powróci też Mr. House, a także gang Królów, tym razem przemienionych w radioaktywne ghule. Szpony Śmierci mają być wisienką na torcie i słowa Howarda sugerują, że nie będzie to tylko parosekundowy występ w ramach fanserwisu.
Źródło: screenrant.com
