W serialu Fallout w końcu zobaczymy ikoniczne potwory. Dlaczego zwlekano z ich wprowadzeniem?

Nie zobaczyliśmy jeszcze ikonicznych Szponów Śmierci w adaptacji Fallouta od Prime Video. To się zmieni wraz z 2. sezonem serialu. Dlaczego tak długo zwlekano? Twórca gier wyjaśnił tę kwestię.
Wiktor Stochmal
Tagi:  Prime video 
fallout
Fallout fot. Bethesda
1. sezon serialu Fallout od Prime Video okazał się wielkim hitem, który przypadł do gustu nie tylko fanom gier, ale i szerokiej publiczności, która nie miała wcześniej styczności z serią. Było w nim prawie wszystko, czego oczekiwano. Wszystko poza ikonicznymi bestiami z radioaktywnych Pustkowi, czyli Szponów Śmierci. Zwiastuny 2. sezonu zdradziły już, że ci przeciwnicy pojawią się w nowej serii. Dlaczego zwlekano z ich wprowadzeniem?

Najlepsza promocja filmu science fiction w historii? Mistrz kina zalał USA tajemniczymi plakatami

Kwestię tę wyjaśnił Todd Howard, czyli reżyser gier z serii Fallout od Bethesdy:

Przy tworzeniu 1. sezonu zastanawialiśmy się: "Pokażemy Szpony Śmierci?" Uznaliśmy, że powinniśmy dać im czas w drugim sezonie. Chcieliśmy je dobrze przedstawić, opowiedzieć jakąś historię z nimi w roli głównej. Świetnie to wszystko się połączyła w całość.

Fani Fallouta dostaną zatem jeszcze więcej tego, co kochają. W 2. sezonie zobaczymy w końcu Legion Cezara, słynne miasto New Vegas, powróci też Mr. House, a także gang Królów, tym razem przemienionych w radioaktywne ghule. Szpony Śmierci mają być wisienką na torcie i słowa Howarda sugerują, że nie będzie to tylko parosekundowy występ w ramach fanserwisu. 

Ranking przeciwników z serii Fallout

Na którym miejscu znalazły się Szpony Śmierci?

arrow-left Fallout 3 Betsheda arrow-right
Fallout 3
Fallout 2 i Fallout: New Vegas
Fallout

Źródło: screenrant.com

Wiktor Stochmal
