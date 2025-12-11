placeholder
Reklama
placeholder

Igrzyska śmierci zniszczyły jego karierę? Aktor o kryzysie i roli Spider-Mana

Josh Hutcherson w podcaście Dinner's On Me​ szczerze opowiedział o kryzysie, jakiego doświadczył po Igrzyskach śmierci, a także zdradził nowe informacje na temat roli Spider-Mana, o którą się starał. Możliwe, że gdyby ją dostał, jego kariera potoczyłaby się zupełnie inaczej.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  igrzyska śmierci 
Spider-Man
Spider-Man: bez drogi do domu Fot. Materiały prasowe
Reklama

Josh Hutcherson wcielał się w Peetę Mellarka w głośnej serii filmów Igrzyska śmierci. Można by pomyśleć, że po takim sukcesie nie będzie mógł opędzić się od kolejnych ofert pracy. Rzeczywistość okazała się jednak kubłem zimnej wody, wylanym na głowę młodego aktora, ponieważ tak szybko, jak entuzjastycznie postawiono go w centrum uwagi, znudzono się nim. 

Josh Hutcherson o kryzysie po Igrzyskach śmierci

„Nigdy przedtem nie doświadczyłam odrzucenia. Znałem tylko sukces między dziewiątym a dwudziestym czwartym rokiem życia, a potem zaczął się okres po Igrzyskach śmierci” – zaczął opowiadać Hutcherson w podcaście Dinner's On Me. W teorii po roli Peety Mellarka powinien być rozchwytywany w Hollywood. Pracował z takimi gwiazdami jak Jennifer Lawrence i Philip Seymour Hoffman, wziął udział w dochodowej i głośnej franczyzie jako jedna z najważniejszych postaci, fani go uwielbiali. Okazało się jednak, że nagle przestawał dostawać jakiekolwiek role. „Przeżyłem moje pierwsze rozczarowanie, odrzucenie, porażkę, gdy miałem jakieś dwadzieścia cztery albo dwadzieścia pięć lat” – podsumował.

Było to szczególnie trudne, ponieważ do tej pory miał bardzo udaną karierę. Gdy był młodszy, grał w takich produkcjach jak Mały Manhattan, Most do Terabithii, Podróż do wnętrza Ziemi czy Zathura - Kosmiczna przygoda. Słowem, jego kariera rozkwitała przed Igrzyskami śmierci i nigdy nie miał problemu z dostaniem roli. Sukces adaptacji książek Suzanne Collins powinien tylko zacementować jego pozycję w branży i otworzyć jeszcze więcej drzwi. Tymczasem nie tylko telefony przestały dzwonić, ale również wracał z przesłuchań z pustymi rękoma. Trudno powiedzieć, dlaczego tak się stało. To jednak rzeczywistość wielu aktorów, której Hutcherson najzwyczajniej do tej pory nie znał.

Fot. Marvel/Netflix

Igrzyska śmierci, ale lepsze - fanka nakręciła własny film, który podbija Internet

Josh Hutcherson o roli Spider-Mana

Josh Hutcherson w tym samym podcaście przyznał, że był brany pod uwagę do roli Petera Parkera w filmie Amazing Spider-Man, która ostatecznie trafiła do Andrew Garfielda. Odrzucono go, choć był jednym z głównych kandydatów (można by więc się kłócić, że doświadczył „nie” jeszcze przed Igrzyskami śmierci). 

Kilka miesięcy przed tym, jak dostałem rolę w Igrzyskach śmierci, byłem brany pod uwagę do roli Spider-Mana. Odrzucono mnie, co oczywiście złamało mi serce, ponieważ byłem nastoletnim chłopakiem, który pragnął być Spider-Manem. Ale potem obsadzono mnie w Igrzyskach śmierci. To był szalony zwrot akcji” – powiedział w podcaście Dinner's On Me.

Na pewno ciekawie byłoby zobaczyć, jak potoczyłaby się kariera Hutchersona, gdyby dostał rolę Petera Parkera. Amazing Spider-Man doczekał się sequela i choć raczej nie jest uznawany za najlepszy film Marvela, to widzowie zdecydowanie zakochali się w interpretacji Andrew Garfielda, dzięki czemu mógł wrócić w MCU. I kto wie? Może jest szansa, że zobaczymy go w nadchodzących Avengersach.

Ranking książek ze świata Igrzysk śmierci

4. „Ballada ptaków i węży”

Chronologicznie pierwsza historia w uniwersum. Prequel opowiada o losach młodego Coriolanusa Snowa na długo zanim został prezydentem Panem, a także Lucy Gray Baird, artystki z 12. dystryktu, która została zmuszona do udziału w 10. Igrzyskach Głodowych.

arrow-left
4. „Ballada ptaków i węży”
arrow-right

Źródło: Deadline, comicbookmovie

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  igrzyska śmierci 
Spider-Man
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

2,8

1988
Podróż do wnętrza Ziemi
Podróż do wnętrza Ziemi Przygodowy

6,3

2005
Zathura - Kosmiczna przygoda
Oglądaj TERAZ Zathura - Kosmiczna przygoda Sci-Fi

7,2

2007
Most do Terabithii
Oglądaj TERAZ Most do Terabithii Dramat

6,9

2012
Niesamowity Spider-Man
Oglądaj TERAZ Niesamowity Spider-Man Sci-Fi

7,3

2012
Igrzyska śmierci
Oglądaj TERAZ Igrzyska śmierci Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 2001: Odyseja kosmiczna - kadr z filmu
-

Oto opus magnum kina science fiction według Nicolasa Cage'a. Aktor ten film ogląda co roku

2 Idź przodem, bracie
-

Gołoborze zostanie zaadaptowane. Scenarzysta Idź przodem, bracie zainteresowany projektem

3 Absolute Batman Joker
-

Jak Joker dorobił się fortuny przed Batmanem? Fani zachwyceni nową wersją złoczyńcy

4 paramount logo
-

Trump naciska na sprzedaż CNN. Demokraci ostrzegają przed zakupem Warnera przez Paramount

5 Czarna Pantera - zdjęcie
-

Czarna Pantera 3 - wiemy, kiedy może odbyć się premiera. Reżyser sugeruje pożegnanie z MCU

6 Fallout
-

W serialu Fallout w końcu zobaczymy ikoniczne potwory. Dlaczego zwlekano z ich wprowadzeniem?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e10

Miasteczko South Park

s28e05

Miasteczko South Park

s49e12

Ryzykanci

s2025e238

Moda na sukces

s42e326

Ridiculousness

s42e327

Ridiculousness

s42e328

Ridiculousness

s42e329

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Hailee Steinfeld
Hailee Steinfeld

ur. 1996, kończy 29 lat

Łukasz Simlat
Łukasz Simlat

ur. 1977, kończy 48 lat

Courtney Henggeler
Courtney Henggeler

ur. 1981, kończy 44 lat

Gary Carr
Gary Carr

ur. 1986, kończy 39 lat

Max Martini
Max Martini

ur. 1969, kończy 56 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

2
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

4

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Odrzuceni – obsada serialu. Kto gra kogo?

7

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 343-348. Co się wydarzy?

9

Koncert Christmas Party – świąteczna lista przebojów. Kto wystąpi we Wrocławiu?

10

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV