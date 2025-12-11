Igrzyska śmierci zniszczyły jego karierę? Aktor o kryzysie i roli Spider-Mana

Fot. Materiały prasowe

Josh Hutcherson wcielał się w Peetę Mellarka w głośnej serii filmów Igrzyska śmierci. Można by pomyśleć, że po takim sukcesie nie będzie mógł opędzić się od kolejnych ofert pracy. Rzeczywistość okazała się jednak kubłem zimnej wody, wylanym na głowę młodego aktora, ponieważ tak szybko, jak entuzjastycznie postawiono go w centrum uwagi, znudzono się nim.

Josh Hutcherson o kryzysie po Igrzyskach śmierci

„Nigdy przedtem nie doświadczyłam odrzucenia. Znałem tylko sukces między dziewiątym a dwudziestym czwartym rokiem życia, a potem zaczął się okres po Igrzyskach śmierci” – zaczął opowiadać Hutcherson w podcaście Dinner's On Me. W teorii po roli Peety Mellarka powinien być rozchwytywany w Hollywood. Pracował z takimi gwiazdami jak Jennifer Lawrence i Philip Seymour Hoffman, wziął udział w dochodowej i głośnej franczyzie jako jedna z najważniejszych postaci, fani go uwielbiali. Okazało się jednak, że nagle przestawał dostawać jakiekolwiek role. „Przeżyłem moje pierwsze rozczarowanie, odrzucenie, porażkę, gdy miałem jakieś dwadzieścia cztery albo dwadzieścia pięć lat” – podsumował.

Było to szczególnie trudne, ponieważ do tej pory miał bardzo udaną karierę. Gdy był młodszy, grał w takich produkcjach jak Mały Manhattan, Most do Terabithii, Podróż do wnętrza Ziemi czy Zathura - Kosmiczna przygoda. Słowem, jego kariera rozkwitała przed Igrzyskami śmierci i nigdy nie miał problemu z dostaniem roli. Sukces adaptacji książek Suzanne Collins powinien tylko zacementować jego pozycję w branży i otworzyć jeszcze więcej drzwi. Tymczasem nie tylko telefony przestały dzwonić, ale również wracał z przesłuchań z pustymi rękoma. Trudno powiedzieć, dlaczego tak się stało. To jednak rzeczywistość wielu aktorów, której Hutcherson najzwyczajniej do tej pory nie znał.

Josh Hutcherson o roli Spider-Mana

Josh Hutcherson w tym samym podcaście przyznał, że był brany pod uwagę do roli Petera Parkera w filmie Amazing Spider-Man, która ostatecznie trafiła do Andrew Garfielda. Odrzucono go, choć był jednym z głównych kandydatów (można by więc się kłócić, że doświadczył „nie” jeszcze przed Igrzyskami śmierci).

„Kilka miesięcy przed tym, jak dostałem rolę w Igrzyskach śmierci, byłem brany pod uwagę do roli Spider-Mana. Odrzucono mnie, co oczywiście złamało mi serce, ponieważ byłem nastoletnim chłopakiem, który pragnął być Spider-Manem. Ale potem obsadzono mnie w Igrzyskach śmierci. To był szalony zwrot akcji” – powiedział w podcaście Dinner's On Me.

Na pewno ciekawie byłoby zobaczyć, jak potoczyłaby się kariera Hutchersona, gdyby dostał rolę Petera Parkera. Amazing Spider-Man doczekał się sequela i choć raczej nie jest uznawany za najlepszy film Marvela, to widzowie zdecydowanie zakochali się w interpretacji Andrew Garfielda, dzięki czemu mógł wrócić w MCU. I kto wie? Może jest szansa, że zobaczymy go w nadchodzących Avengersach.

