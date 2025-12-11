Piotr Witkowski w ekranizacji książki Horyzont. Ruszyły zdjęcia
Padł pierwszy klaps na planie ekranizacji książki Jakuba Małeckiego. Znamy szczegóły.
Książka Horyzont autorstwa Jakuba Małeckiego to poruszająca opowieść o tęsknocie, przyjaźni i odwadze – o konfrontacji z własną i cudzą zadrą oraz o próbach odnalezienia właściwej wersji siebie. Maniek i Zuza mieszkają po sąsiedzku na warszawskim Mokotowie. On, były saper, próbuje spisać wspomnienia z misji w Afganistanie, mając nadzieję, że wreszcie uda mu się mentalnie stamtąd wrócić. Ona, przedstawicielka pokolenia Y, uczy się żyć na własny rachunek i mimowolnie zanurza się w rodzinnej tajemnicy. Choć z pozoru nic ich nie łączy, ciągnie ich ku sobie – niezdolnych i niechętnych do pielęgnowania więzi z otoczeniem.
Ruszyły właśnie prace na planie ekranizacji Horyzontu. Za kamerą stanął Bodo Kox, reżyser takich filmów jak Człowiek z magicznym pudełkiem czy Dziewczyna z szafy. Wiadomo też, kto wcieli się w główną rolę, czyli Mańka – będzie to Piotr Witkowski, gwiazda serialu Netfliksa Idź przodem, bracie.
Producentem filmu jest Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.
