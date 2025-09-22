Nowy Joker jak z horroru. Fani zgodni: Batman nie ma szans

Fot. DC Comics

Reklama

W serii Absolute przez mroczną energię Darkseida mamy do czynienia z wyjątkowo przerażającą wersją uniwersum DC, w której złoczyńcy wyglądają jak postacie wyjęte z koszmarów. Widzieliśmy już Bane'a, który na okrutne sposoby torturował bliskich Batmana, a teraz pokazano fanom Jokera, który według zapowiedzi Scotta Snydera ma być o wiele gorszy i „poza jakąkolwiek skalą”. Jeśli jego wygląd miałby być jakąkolwiek wskazówką, to by się zgadzało.

Tak wygląda Absolute Joker

Nowego Jokera możecie obejrzeć na okładce Absolute Batman #15:

ROZWIŃ ▼

Ta wersja Jokera wygląda absolutnie przerażająco. Wielu czytelników uważa, że przypomina hybrydę Księcia Zbrodni z Venomem z sąsiedniego uniwersum Marvela. Dostrzegają też podobieństwo do Zielonego Goblina z Ultimate Universe. Złoczyńca prezentuje się nieludzko: rogi, kolce wzdłuż kręgosłupa, ogon zakończony strzałką i rząd ostrych zębów, spomiędzy których wyłania się długi język. Zostało w nim niewiele z człowieka.

To było miało sens – wcześniej widzieliśmy Jokera dwukrotnie. Raz w retrospekcji, jako przystojnego młodego mężczyznę, a potem podczas dziwnej transformacji, gdy z czegoś, co wyglądało jak kokon ze skóry, wystawała jedynie jego głowa. Wygląda na to, że ta przemiana dobiegła końca. Warto również przypomnieć, że w tej wersji Joker ma wiele wspólnego z klasycznym Batmanem: to miliarder z ogromnymi zasobami.

Absolute Joker - reakcje fanów

Reakcje fanów na wygląd Absolute Jokera są oczywiście pełne emocji: niektórzy śmieją się, że Batman musi walczyć z bossami z gry Elden Ring; inni życzą mu powodzenia, ale bez entuzjazmu, jakby ściskali rękę biegacza, który ściga się z Ferrari w maratonie; zdecydowana większość czytelników radzi mu, że to Gotham jest już stracone i trzeba je po prostu wysadzić w powietrze. Kilka moich ulubionych reakcji znajdziecie poniżej:

Absolute Joker - reakcje fanów Zobacz więcej Reklama

Podsumowując, z plusów: Martha Wayne przeżyła w tym uniwersum! Z minusów: patrząc na tych złoczyńców, to według czytelników długo to nie potrwa. Co ciekawe, część fanów przewiduje, że bohaterka może stać się z czasem... Ultimate Harley Quinn. Co sądzicie?