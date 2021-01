Acer zaprojektował edukacyjne Chromebooki

Źródło: Acer

Być może Chromebooki nie cieszą się w Polsce tak dużym zainteresowaniem jak na Zachodzie, ale to komputery tego typu mogą przyczynić się do przyspieszenia procesu cyfryzacji społeczeństwa. Przykuwają wzrok przystępną ceną i wysoką żywotnością baterii, choć nie sprawdzą się w gamingowym środowisku, doskonale radzą sobie z aplikacjami biurowymi oraz obsługą usług chmurowych. W tym m.in. serwisów pokroju Netflixa czy GeForce NOW. A co za tym idzie, doskonale sprawdzą się w roli budżetowych narzędzi wykorzystywanych na potrzeby edukacji, również tej prowadzonej zdalnie.

Cechą wyróżniającą nowe modele na tle konkurencji będzie ich wysoka odporność. Podzespoły Chromebooków od Acera zamknięto bowiem w obudowach spełniających wojskowy standard wytrzymałości MIL-STD 810H, zaś klawiatury mają być odporne na zachlapanie.

Dwa spośród wspominanych urządzeń, Acer Spin 512 oraz Spin 511, to laptopy o hybrydowej konstrukcji. Dzięki obrotowemu wyświetlaczowi uczniowie wykorzystają je w roli prostych tabletów. Sercem komputerów będą procesory Intela (N4500 oraz N5100) wsparte 8 GB pamięci RAM. Według zapewnień producenta oba sprzęty przepracują na jednym ładowaniu do 10 godzin. Jednym z kluczowych wyróżników obu modeli jest ich ekran: Spin 511 wyposażono w 11,6-calowy panel HD o proporcjach 16:9, zaś Spin 512 w 12-calowy panel HD+ o proporcjach 3:2. Warto także wspomnieć, że matryce Spin 512 oraz Spin 511 pokryto antybakteryjną powłoką odporną na zarysowania, a w przypadku modelu Spin 512 taką ochronę zastosowano również na klawiaturze oraz gładziku.

Pnadto w sprzedaży pojawią się komputery napędzane procesorem od ARM. Chromebook 311 oraz Chromebook 511 przeznaczone do zastosowań edukacyjnych mają wytrzymać na jednym ładowaniu aż do 20 godzin. Model 311 będzie napędzany układem Mediatek MT8183, zaś w 511 znajdziemy procesor Snapdragon 7c współpracujący z modułem 4G LTE.

Nowe Chromebooki od Acera zadebiutować na europejskim rynku w marcu tego roku. Intelowskie modele Spin 511 i Spin 512 wyceniono na 369 € i 399 €, zaś za Chromebooki 311 i 511 zapłacimy odpowiednio 269 € oraz 399 €. Komputery będą napędzane systemem operacyjnym Chrome OS, w którym większość aplikacji odpalimy za pośrednictwem chmury obliczeniowej Google.