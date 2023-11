Adam Driver w Polsce! Gwiazda Star Wars przyjeżdża na festiwal!

fot. materiały prasowe

Jak ogłaszają organizatorzy toruńskiego festiwalu EnergaCAMERIMAGE w listopadzie jego gościem będzie Adam Driver. Przyjedzie on do Torunia, by odebrać Nagrodę Specjalną dla aktora i przedstawić uczestnikom festiwalu nominowany w Konkursie Głównym film Ferrari w reżyserii Michaela Manna. Już zebrał on świetne recenzje i nie są wykluczone nominacje do Oscara.

Adam Driver - kariera

Przypomnijmy, że Adam Driver najbardziej znany jest z roli Kylo Rena w filmach Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy, Gwiezdne wojny: ostatni Jedi oraz Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. W swojej karierze współpracował z takimi twórcami jak J.J. Abrams, Noah Baumbach, Leos Carax, Joel i Ethan Coen, Francis Ford Coppola, Lena Dunham, Clint Eastwood, Jim Jarmusch, Rian Johnson, Spike Lee, Martin Scorsese, Ridley Scott, Steven Spielberg czy Steven Soderbergh

EnergaCAMERIMAGE odbędzie się w dniach 11 - 18 listopada 2023 roku w Toruniu. Wcześniej ogłoszono, że gościem będzie również aktor i reżyser Sean Penn.