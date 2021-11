Powstanie serial na podstawie bestsellerowej trylogii o Johnie Mathersonie

fot. Materiały Prasowe

W celu stworzenia serialu MPI Original Films nabyło prawa filmowe i telewizyjne do adaptacji bestsellerowej trylogii Johna Mathersona autorstwa Williama Forstchena. J. Michael Straczynski zajmie się scenariuszem pilota. MPI będzie koproducentem wraz z należącym do Vince'a Gerardisa, Startling Inc.

Potencjalny serial jest opisywany jako "emocjonalnie przejmująca i prawdziwa historia natychmiastowego i niszczycielskiego powrotu Ameryki do przedtechnologicznego mrocznego wieku po ataku terrorystycznym".

Akcja jest osadzona na wzgórzach Karoliny Północnej. Profesor uniwersytetu i były wojskowy John Matherson, musi walczyć o życie swojej rodziny i sąsiadów w następstwie ataku impulsu elektromagnetycznego. W ciągu zaledwie jednej sekundy Stany Zjednoczone zostają całkowicie unieruchomione. Samoloty spadają z nieba, ludzie giną i wszędzie wysiada elektryczność. Miliony podróżnych (bez możliwości powrotu do domu) błąkają się w poszukiwaniu schronienia. W powstałym chaosie mieszkańcy zwartej społeczności Johna liczą na jego przywództwo.

Szczegóły nie są jeszcze znane.