Keanu Reeves chce dołączyć do MCU. Fani mają dla niego postać!

Źródło: materiały prasowe

Keanu Reeves udzielił wywiadu magazynowi Esquire. Tam też zadano mu pytania od fanów. Jedno z nich dotyczyło MCU; czy aktor chciałby dołączyć do Kinowego Uniwersum Marvela? Zaczął odpowiedź od wskazania, że to nie jest już uniwersum, bo ta seria tak bardzo się rozrosła, że jego zdaniem lepiej pasuje nazwa multiwersum lub Marvel-verse. Pierwsza nazwa wskazuje, że Reeves musi śledzić, co się dzieje w MCU, bo multiwersum jest teraz fundamentem budowy historii.

- To byłby zaszczyt. Pracują tam niezwykli reżyserzy i wizjonerzy. Tworzą coś, czego nikt wcześniej tak naprawdę nie zrobił. Jest to wyjątkowe w kontekście skali, ambicji, walorów produkcyjnych. Fajnie byłoby być częścią tego.

Fani z całego świata szybko rozpoczęli fancasting, czyli jaka postać z komiksów Marvela pasowałaby do Reevesa. Jedna przewijała się najczęściej i jak donosi comicbook.com jest to Johnny Blaze, znany też jako Ghost Rider.

Swego czasu Kevin Feige (szef Marvel Studios) otwarcie mówił, że rozmawiają z Keanu Reeves przy każdym projekcie i chcą znaleźć dla niego coś, co będzie dobrze pasować. Czy Ghost Rider będzie tą postacią? Dajcie znać w komentarzach, czy według Was aktor pasuje do takiej roli.

Zobacz także: