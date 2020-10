Adventures of Burt Squire - Harrison Ford i Ed Helms gwiazdami komedii o rozbitkach

Źródło: Warner Bros.

STX nabyło prawa do scenariusza The Miserable Adventures Of Burt Squire Aboard The Horn High Yo z Harrisonem Fordem i Edem Helmsem w rolach głównych w projekcie. Będzie to morska komedia kumpelska. Skrypt, który w 2017 roku znalazł się na prestiżowej Czarnej Liście najlepszych, niezrealizowanych scenariuszy napisał Ben Bolea. Mickey Liddell i Pete Shilaimon z LD Entertainment produkują film wraz z Kim Zubick. Producentem wykonawczym będzie Michael Glassman z LD.

Oparty na prawdziwej historii film opowiada o mężczyźnie w kryzysie wieku średniego, który wyrusza na swoje wymarzone wakacje pod żaglami. Jednak ostatecznie bohater rozbija się na Oceanie Atlantyckim. Towarzyszy mu uroczy, ale stuknięty kapitan.