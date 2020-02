Star Wars 9 - Han Solo był duchem Mocy? Ford: Nie mam, kur..., pojęcia, co to jest

Film Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie zakończył już swój pobyt we wszystkich światowych kinach z wyjątkiem tych amerykańskich - w tej chwili w skali globalnej zebrał on 1,067 mld dolarów wpływów. Dyskusje nad Star Wars 9 trwają jednak w najlepsze. Jednym z najbardziej emocjonalnych momentów ekranowej historii z całą pewnością był ten, w którym wracający jako duch Mocy Han Solo jednoczy się ze swoim synem, Kylo Renem. Nowe światło na tę sekwencję rzucił teraz Harrison Ford, który w wywiadzie dla USA Today wyjawił zaskakujące i odrobinę kuriozalne kulisy swojego powrotu do roli:

J.J. Abrams Kiedy JJ (- przyp. aut.) poprosił mnie, by to zrobić, odpowiedziałem mu: Żartujesz sobie? Przecież jestem martwy! On wtedy powiedział: W pewnym sensie martwy. Możesz więc to zrobić. Nic mi wtedy nie napisał, ale dodał: To będzie wspaniałe. Zgodziłem się. Kiedy JJ prosi cię o coś, prawdopodobnie to zrobisz. Jest naprawdę przekonującą osobą.

Ford kontynuuje:

Adama Drivera To był użyteczny dodatek do całej historii, a przy tym kontynuacja wątku postaci. Sama szansa na współpracę z Adamem była wspaniała.

Aktor niespecjalnie jednak wie, czy wracający do świata Star Wars Han Solo był duchem Mocy, czy tylko projekcją w głowie Kylo Rena:

Duch Mocy? Nie mam pojęcia, czym jest duch Mocy. Nie mówcie o tym nikomu. Nie mówię tak głośno, byście dali radę to nagrać. Ale nie mam, kur..., pojęcia, czym jest duch Mocy. Nie obchodzi mnie to!