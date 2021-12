After 4 - pierwszy teaser w sieci. Kiedy premiera w kinach?

fot. materiały prasowe

Rusza promocja After 4, czyli filmu, na który czekają miliony fanów serii na całym świecie. Jest to zarazem finałowa odsłona tej historii, ale nie tej serii. After 5 jest w planach i będzie częściowo rebootem, bo zobaczymy opowieść o dzieciach bohaterów pierwszych czterech części. W planach jest też prequel. Więcej o tym przeczytacie tutaj.

After 4 - zwiastun

Tymczasem do sieci trafił pierwszy teaser, który trwa zaledwie 36 sekund, ale jest on jednocześnie pierwszym oficjalnym spojrzenie na nowa odsłonę.

After 4 - o czym jest film?

Hardin i Tessa dorastają i mogą już nigdy nie być tacy sami. Chociaż sprostali wszystkim przeciwnościom losu, nowy rozdział ich historii zakończy się baśniowym happy endem lub zniszczy ich toksyczny związek. Kiedy ujawnienie prawdy z przeszłości niszczy spojrzenie Hardina na świat, a Tessa przeżywa tragedię, wszyscy zastanawiają się, czy zostaną razem, czy to ostatecznie zniszczy ich związek.

W obsadzie są Josephine Langford, Hero Fienne Tiffin, Louise Lombard, Kiana Madeira, Chance Perdomo, Rob Estes oraz Carter Jenkins.

After 4 - kiedy premiera?

Dystrybutorem filmu jest Monolith Films, który wprowadzi go na ekrany polskich kin 24 sierpnia 2022 roku. Tym samym Polacy jako jedni z pierwszych obejrzą nową odsłonę, bo wiele innych krajów ma premierę później. Amerykanie na przykład obejrzą go dopiero 7 września 2022 roku.

