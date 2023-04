Agatha: Coven of Chaos - czy pojawią się musicalowe elementy w serialu? Aktorka odpowiada

Źródło: Marvel/Disney+

Agatha: Coven of Chaos to nadchodzący spin-off serialu WandaVision, który będzie częścią MCU. Opowie o tytułowej wiedźmie - Agacie Harkness, w którą wciela się ponownie Kathryn Hahn. Twórczynią serialu jest Jac Schaeffer, która również jest jego reżyserką i napisała do niego scenariusz. Będzie składać się z 9 odcinków, które trafią na platformę Disney+ pod koniec 2023 roku lub na początku 2024 roku.

Jak pamiętamy w WandaVision pojawiły się musicalowe sceny, więc fani zaczęli się zastanawiać czy zobaczą coś podobnego w Agatha: Coven of Chaos. Przypomnijmy, że piosenka Agatha All Along, którą wykonała Kathryn Hahn, wygrała nagrodę Emmy w kategorii najlepszej oryginalnej muzyki i słów. W wywiadzie dla The Hollywood Reporter Patti LuPone, która wcieli się w potężną wiedźmę Lilię Calderu, potwierdziła, że w nadchodzącym serialu widzowie powinni się spodziewać musicalowych elementów podobnych do tych z WandaVision.

Ma [musicalowe elementy]. Naszą główną wokalistką jest Kathryn. Ja śpiewam w chórkach, a piosenki zostały napisane przez Kristen i Bobby'ego Lopezów. (...) Powiedziałam: "Słuchaj, nie jestem zharmonizowana. Zawsze śpiewałam sopranem i byłam w pierwszym szeregu". Ale to była po prostu świetna zabawa. Nie ma też CGI. To, co widzę w tym serialu to sztuka.

Przy okazji powiedziała, że jej bohaterka jest częścią sabatu, którym dowodzi wielka Kathryn Hahn. Jest 450-letnią sycylijską czarownicą, która posiada moc wróżenia.

W obsadzie oprócz wyżej wymienionych aktorek zobaczymy Aubrey Plazę, Ali Ahn, Marię Dizzię, Emmę Caulfield Ford, Debrę Jo Rupp oraz Joe Locke'a.

