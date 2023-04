Agatha: Coven of Chaos - Patti LuPone zagra "gorącą" wiedźmę. Znamy też rolę gwiazdy Heartstoppera

Fot. Marvel/Materiały prasowe

Patti LuPone w rozmowie z The View opowiedziała o swojej roli w serialu Agatha: Coven of Chaos z MCU. Co więcej, zdradziła też, kogo zagra jej kolega z obsady, Joe Locke, którego fani Netflixa znają z hitu Heartstopper. Zobaczcie szczegóły poniżej.

Przypominamy, że Agatha: Coven of Chaos to serial Marvela, skupiający się na tytułowej wiedźmie, którą widzowie poznali już w WandaVision. W tej roli ponownie zobaczymy Kathryn Hahn. Serial zadebiutuje na platformie Disney+ zimą 2023 roku.

Agatha: Coven of Chaos - kogo zagra Patti LuPone?

Jak zdradziła Patti LuPone:

Cóż, to sabat czarownic, a ja zagram Lilię Calderu, która najwyraźniej istnieje w świecie Marvela. Sprawdziłam ją, jest gorąca! Niesamowicie atrakcyjna. Ma świetne ciało i kruczoczarne włosy.

Lilia Calderu w komiksach Marvela była potężną wiedźmą, która miała chronić Księgi Cagliostro. Baron Mordo uwiódł ją jednak i ukradł książkę. Później bohaterka współpracowała między innymi z Doktorem Strange.

Agatha: Coven of Chaos - kogo zagra Joe Locke?

Co do roli Joe Locke'a, aktorka powiedziała:

Aubrey Plaza Jesteśmy sabatem czarownic, do którego należą Kathryn Hahn i, a sługusem - jeśli znacie Heartstoppera - Joe Locke. Są także Sasheer Zamata, Ali Ahn i ja. Gram Lilię Calderu, 450-letnią sycylijską wiedźmę, której mocą jest wróżbiarstwo.

