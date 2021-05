Agenci T.A.R.C.Z.Y - postacie zostaną wprowadzone do MCU? Ta plotka intryguje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: ABC

Nowa plotka o bohaterach serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y. w MCU pochodzi od portalu Giant Freaking Robot, który jest nowy na rynku i w tej grze dopiero buduje swoją renomę. Jednakże ich plotka o Doktorze Strange'u w WandaVision niedawno została potwierdzona przez szefa Marvel Studios, więc mają jakąś wiarygodność. Traktujmy jednak te informacje z dystansem.

Powołując się na swoich informatorów twierdzą, że Marvel Studios ma plany wobec bohaterów znanych z serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y. Kluczowe postaci z tej produkcji mają zostać wprowadzone do MCU, ale jednocześnie będzie to ich delikatny reboot, czyli będą oni grani przez tych samych aktorów, ale ich historia zostanie totalnie odcięta od serialu spoza uniwersum. Z raportu można wywnioskować, że celem jest wprowadzenie ich pojedynczo, nie jako grupy. W taki sposób, by jednocześnie było to zrozumiałe i przystępne dla widzów, którzy ich nie znają, ale zarazem oddanie szacunku ich fanom.

Nie wiadomo, o które postacie dokładnie chodzi, ale można założyć, że Quake grana przez Chloe Bennet jest pewniakiem na tej liście. Kto jeszcze? Może Ghost Rider lub Deathlok? To były jedne z bardziej znanych postaci w serialu. Pamiętajmy, że agent Coulson to na razie jedyna postać, która jest częścią MCU, ale nadal jego historia z serialu nie jest kanoniczna, czyli nie jest częścią uniwersum.

Zobacz także: Spoilery Spoilery

Przypomnijmy, że według poprzedniej plotki takie samo podejście Marvel Studios będzie stosowane wobec herosów z seriali Netflixa. Wówczas mówiono, że wprowadzeni zostaną Daredevil, Punisher, Jessica Jones oraz Kingpin. Mają być grani przez tych samych aktorów.

Marvel Studios oficjalnie nie potwierdził, ani nie zdementował informacji.