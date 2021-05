Iron Fist - bohaterka z MCU została Nieśmiertelną Bronią. Jest zaskoczenie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W serii Iron Fist: Heart of the Dragon Osiem Stolic Nieba i broniące miast smoki zostały zaatakowane przez potężne, mroczne siły. Jeden z potworów, pajęczy smok, próbował się schronić przed inwazją w pobliżu Wakandy, czym zwrócił uwagę przewodzącej Dora Milaje Okoye. Ku wielkiemu zaskoczeniu czytelników znana z MCU bohaterka już wcześniej zabiła kojarzone z Bride of Nine Spiders stworzenie, wyrywając jego serce i tym samym przejmując moce zwierzęcia.

5. zeszyt cyklu potwierdza, że przez taki obrót spraw heroina potrafi przyzywać potężny ogień i kierunkować go na własną włócznię. Ten fakt rozwścieczył Iron Fista, który nakazał Okoye oddanie mocy; odmowa doprowadziła do krótkiego spięcia pomiędzy postaciami. Na placu ich boju nieoczekiwanie pojawił się jednak Quan Yin, znane z buddyjskich wierzeń bóstwo litości i współczucia, który pogodził zwaśnionych i obwieścił Danny'emu, że Okoye stała się Nieśmiertelną Bronią. Zobaczcie sami:

Iron Fist: Heart of the Dragon #5 - plansze

Wiemy, że już niebawem Okoye wraz z Iron Fistem i kilkoma innymi postaciami będą wspólnie bronić Ośmiu Stolic Nieba w gigantycznym starciu z atakującymi je siłami.