Agenci T.A.R.C.Z.Y. nie są częścią MCU. Wyjaśnia to zegarek z Hawkeye'a

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Agenci T.A.R.C.Z.Y. był pierwszym serialem powiązanym z MCU. Niestety, ale tylko przez jakiś czas i było to jednostronne. Serial nawiązywał do filmów, ale filmy lekceważyły wszystko, co tam się działo, a potem kompletnie poszło to już w swoim kierunku. Z wypowiedzi Kevina Feige wiemy, że Marvel Studios odciął się od wszystkiego, co stworzył Marvel Television, czyli Agenci T.A.R.C.Z.Y. czy hity Netflixa nie są częścią uniwersum. Finał Hawkeye'a to jedynie potwierdził, nie pozostawiając już pola do spekulacji.

Hawkeye - do kogo należy zegarek?

Sprawa tyczy się zegarka, który był integralną częścią fabuły Hawkeye'a w początkowych odcinkach. Okazuje się, że należy on do Laury Barton, żony Clinta aka Hawkeye'a. Zależało mu na jego odzyskaniu, bo naraziłoby to jego rodzinę i przede wszystkim odkryłoby prawdziwą tożsamość Laury, która była... agentką T.A.R.C.Z.Y. Zresztą tak, jak Clint, więc najpewniej tam się poznali.

Zegarek ma logo T.A.R.C.Z.Y. oraz bardzo sugestywny numer 19, który odnosi się do agentki 19 z komiksów znanej także jako Barbara "Bobbi" Morse lub Mockingbird. Spekuluje się więc, że to jest prawdziwa tożsamość Laury, a ten zegarek mógłby to narazić, ściągając na nią wrogów z przeszłości.

To wszystko więc oznacza, że Agenci T.A.R.C.Z.Y. nie są częścią MCU, bo jeśli Laura jest Mockingbird w uniwersum, tamten serial znajduje się w alternatywnym świecie równoległym. W Agentach T.A.R.C.Z.Y. Mockingbird grała Adrianne Palicki. W Laurę wciela się Linda Cardellini.

Oczywiście z uwagi na koncept multiwersum to nie oznacza, że żadna postać z serialu nie wejdzie do MCU. Pytanie jedynie brzmi, czy Marvel kogoś z nich chce? Tutaj na razie nikt nie ma pewności, ale faworytką fanów jest Quake grana przez Chloe Bennett.

