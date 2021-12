Kingpin w MCU związany z serialem Daredevil? Aktor o powrocie i przyszłości

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Vincent D'Onofrio wyjawia, że na początku 2021 roku zadzwonił do niego szef Marvel Studios, Kevin Feige w sprawie powrotu do roli z serialu Daredevil. Przyznaje, że tego nie oczekiwał. Dodaje też, że nie spodziewał się tak szybkiego zakończenia Daredevila, bo myślał, że potrwa on jeszcze kilka lat. Według niego było jeszcze wiele rzeczy do odkrycia i pokazania w kontekście jego postaci.

Kingpin nie żyje?

Hawkeye pokazał scenę, w której pada sugestia, że Maya strzela w głowę Kingpina, ale nie pokazuje samego czynu, więc jednoznacznej odpowiedzi nie ma czy zginął, czy przeżył. Fani komiksów Marvela wiedzą, że jest to moment żywcem wyjęty z komiksów o Echo (Maya), więc spekuluje się, że przetrwał, Zwłaszcza, że według rzetelnego Cosmic Circus nakręcono scenę po napisach, w której mieliśmy zobaczyć, że on przeżył, tak jak w komiksach. Miał wówczas dostać od Clinta miecz Ronina z ostrzeżeniem, aby dał spokój mu, rodzinie i Kate.

Aktor oczywiście komentuję tę kwestię dość dyplomatycznie;

- Mam nadzieję, że nie zginął. W tej kwestii jestem po stronie fanów. Chcę dalej grać tę rolę. Mam więc nadzieję, że będę mógł to kontynuować.

Echo kontra Kingpin

Serial Daredevil w MCU?

Natomiast portal Cinemablend zapytał aktora bezpośrednio, czy ten Kingpin jest tą samą postacią, którą oglądaliśmy w serialu Daredevil Netflixa. Sam odcinek Hawkeye'a na to nie wskazywał, bo widać dość istotne zmiany, ale oto co o tym sądzi Vincent D'Onofrio.

- To ta sama postać. Podeszliśmy do tego w Hawkeye'u tak - i zasadniczo sam w to wierzę - że jest wiele kropek, które możemy połączyć, ale są też inne, których nie damy rady. To dotyczy wszystkiego w MCU; tego, co robi Kevin Feige i nadzwyczajni filmowcy - łączą kropki z oryginalnym materiałem tak, jak mogą. Są jednak takie, które nie mogą zostać połączone. Myślę, że staraliśmy się zrobić to samo łącząc Hawkeye'a z Daredevilem lub Daredevila z Hawkeyem.

W dalszej części rozmowy potwierdza, że Kingpin z MCU jest fizyczne silniejszy i potrafi więcej wytrzymać. Jednak jego podejście do grania tej postaci jest identyczne jak w Daredevilu.

- On jest emocjonalnym człowiekiem; jest jednocześnie dzieckiem i potworem. Wszystko to, co dzieje się we mnie, kiedy gram tę postać i z jakich osobistych doświadczeń korzystam - czy to radosnych, czy smutnych, czy wkurzających - podczas tworzenia postaci, są dokładnie takie same, jak gdy grałem Fiska w Daredevilu. Jest to połączone, Na pewno w moim umyśle.

Po wypowiedzi aktora można interpretować jego słowa na wiele sposobów. Trudno do końca orzec, czy Daredevil Netflixa jest częścią MCU czy raczej nie jest związany.

