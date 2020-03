Agenci T.A.R.C.Z.Y. - 7. sezon szybciej, niż myślimy? Aktorzy dołączają do specjalnej akcji

Fani serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y. czekają na to, kiedy w stacji ABC pojawi się 7., finałowy sezon produkcji. Według zeszłorocznych zapowiedzi z konwentu D23 miałoby do tego dojść w okresie letnim, jednak konkretna data premiery nie została jak do tej pory ujawniona. Miłośnicy produkcji chcą teraz wziąć sprawę w swoje ręce. W sieci coraz większą popularność zdobywa akcja, w ramach której internauci zwracają się do władz ABC z prośbami o przyspieszenie emisji 7. sezonu.

Prośby motywowane są rozprzestrzeniającą się w błyskawicznym tempie epidemią koronawirusa - użytkownicy Twittera starają się więc przekonać, że gdy gros Amerykanów poddało się kwarantannie, 7. odsłona Agentów T.A.R.C.Z.Y. może uzyskać jeszcze większą oglądalność, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Co jeszcze ciekawsze, wpisy na ten temat są udostępniane przez kolejne gwiazdy serialu; jako pierwsi uczynili to Clark Gregg i Chloe Bennet.

I’m just saying @abc, since we are all in self-quarantine, maybe you could drop us the final season of Agents of Shield a little early. 🤷🏻‍♂️😃 Can’t hurt to ask! @clarkgregg @chloebennet @MingNa @YOSOYCORDOVA pic.twitter.com/LoZUHQrE9Y

— Chris Panico (@chris_panico) March 14, 2020