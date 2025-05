Gwiazda Agentów T.A.R.C.Z.Y. w MCU? Zjada Wolverine'a na śniadanie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Przed Daredevilem Netflixa i późniejszymi produkcjami Marvel Studios na Disney+, to Agenci T.A.R.C.Z.Y. święcili telewizyjne sukcesy w ramówce ABC. W serialu pojawiły się nawet postaci z MCU takie jak Lady Sif czy sam Nick Fury, którego zagrał nie kto inny jako Samuel L. Jackson. Głównym bohaterem był za to Phil Coulson, którego Loki zabił w trakcie wydarzeń z Avengers. Agenci T.A.R.C.Z.Y. przez wiele lat utrzymywali się w telewizji i cieszyli sporą popularnością. Wielokrotnie mówiono o potencjalnym pojawieniu się niektórych postaci w filmach Marvela, ale nigdy do tego nie doszło. Czy ulegnie to zmianie?

Tak należy sądzić po nowej plotce, która rozeszła się po sieci za sprawą MyTimeToShineHello - scoopera, którego informacje często się sprawdzały. Na zdjęcie Chloe Bennet, która w serialu ABC wcielała się w Daisy Johnson aka komiksową Quake, zareagował podpisem: "ona powraca."

To nie pierwszy raz, gdy pojawiają się takie plotki. Osoby decyzyjne w Marvel Studios od dawna pyta się o kanoniczność tej produkcji, ale odpowiedzi bywają różne i żadna z nich nie była definitywna. Pewne jest natomiast, że w przeszłości były plany na połączenie serialu z MCU - przyznała to m.in. Adrianne Palicki, która grała postać Mockinbird. Miała ona wystąpić w filmach kinowych MCU i otrzymać własny, solowy projekt. Do tego ostatecznie nie doszło.

Połączenie MCU z Agentami T.A.R.C.Z.Y. nie jest niemożliwe nawet jeśli wydarzenia z serialu miały miejsce w alternatywnym świecie - Saga Multiwersum nadal trwa i dwa kolejne filmy o Avengers mają obracać się wokół tej właśnie tematyki.

