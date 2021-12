Agentka McCall: Chris Noth wyrzucony z obsady! Jest nowe oskarżenie wobec aktora

fot. materiały prasowe

Chris Noth, który niedawno usłyszał zarzuty o molestowanie seksualne dwóch kobiet, poniósł kolejne konsekwencje swoich czynów. Odpowiedzialni za serial Agentka McCall, przedstawiciele Universal Television oraz CBS Televison Studios postanowili nieodwracalnie zrezygnować ze współpracy z artystą. Tym samym dołączyli do agencji aktorskiej A3 Artists Agency, którzy również zerwali kontrakt z oskarżonym.

''Chris Noth nie będzie już kręcił dodatkowych odcinków Agentki McCall, ze skutkiem natychmiastowym''- ogłosiło wspólnie studio CBS oraz Universal Television.

Chrisa Notha będzie można zobaczyć jedynie we wcześniej nakręconych odcinkach serialu. Jednocześnie do sieci trafiła informacja o piątym oskarżeniu wobec aktora. Tym razem dotyczy ono napaści na tle seksualnym do której miało dojść w 2002 roku.

