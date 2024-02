Kto stoi za filmem Argylle? Wśród typów... Taylor Swift

foto. materiały prasowe

A więc jak to możliwe, że Elly to jednoczenie autorka oraz postać w filmie? Odpowiedź jest prosta – Elly Conway nie jest prawdziwą osobą. Kto w takim razie jest autorem książki Argylle? Na ten temat pojawiło się wiele spekulacji. Pierwszym podejrzanym był sam Matthew Vaughn, reżyser filmu Argylle. O autorstwo posądzano także piosenkarkę Taylor Swift. Fani spostrzegli, że często współpracuje ona z Conway Recording Studios, i to wystarczyło, aby wysnuli swoje podejrzenia. Ani Matthew, ani Taylor nie są jednak autorami książki.

Faktem jest, że Elly Conway to nie jedna, a dwie osoby. Pierwszą z nich jest Terry Hayes pisarz oraz scenarzysta, najlepiej znany ze swojego literackiego debiutu zatytułowanego Pielgrzym z 2013 roku. Druga osoba odpowiedzialna za powstanie thrillera Argylle to Tammy Cohen, brytyjska autorka thrillerów psychologicznych, takich jak When She Was Bad czy They All Fall Down.

A więc jak doszło do tego, że to właśnie Terry i Tammy zostali autorami Argylle’a? To dość niecodzienna historia. Wszystko zaczęło się od bestsellerowej powieści Pielgrzym. Matthew Vaughn i Terry Hayes chcieli wspólnie nakręcić ekranizację tego hitu. Prawa do tytułu zostały już jednak zakupione przez MGM, a Vaughn nie był w stanie ich odkupić. W tym samym czasie reżyser przygotowywał się do rozpoczęcia pracy nad filmem Argylle. Nie chcąc stracić szansy na współpracę z Terrym, Vaughn wpadł na pomysł, aby zaproponować autorowi napisanie powieści towarzyszącej filmowi; książki, której autorką mogłaby być filmowa postać Elly Conway.

Obydwoje autorzy mają nadzieję, że zarówno ich książka, jak i film Vaughna odniosą sukces, otworzyłoby to bowiem drzwi do całej serii książkowo-filmowej, którą Terry i Tammy są chętni kontynuować. Według Hayesa Argylle to szpiegowski thriller inny niż wszystkie; jak powiedział autor:

Żartobliwy ton filmu dał nam okazję, aby zrobić coś innego, trochę się zabawić.

Agrylle - o książce

Im lepszy szpieg…

…tym większe kłamstwo.

Luksusowy pociąg pędzący w kierunku Moskwy i randka z przeznaczeniem…

Samolot CIA zestrzelony nad dżunglami Złotego Trójkąta…

Nazistowska zdobycz ukryta w górach południowej Polski…

Zaginiony skarb, ósmy cud świata, który zniknął na siedem dekad…

I tylko jedna szansa na odkupienie.

Ambicje rosyjskiego oligarchy marzącego o przywróceniu Rosji dawnej wielkości zapoczątkowują łańcuch wydarzeń, które doprowadzają świat na skraj chaosu. Katastrofie może zapobiec tylko żywa legenda CIA – szefowa wywiadu Frances Coffey.

Ale do tego potrzebuje pomocy kogoś wyjątkowego.

Do akcji wkracza Argylle. Był jeszcze nastolatkiem, gdy jego życie legło w gruzach. Pogrążył się w apatii i odciął od świata. Wszystko zmieniło się w dniu, w którym powodowany współczuciem dokonał pewnego brawurowego wyczynu, zwracając na siebie uwagę najbardziej wpływowej kobiety w tajnych służbach.

Coffey zna mroczną przeszłość Argylle’a. Wie, co go dręczy. Ale wie również, że wszystkie życiowe perypetie uczyniły z niego idealnego kandydata na członka zespołu, który będzie musiał stawić czoła jednemu z najpotężniejszych ludzi na świecie. Po przyspieszonym kursie szpiegowskiego rzemiosła Argylle zostaje wciągnięty w wir wydarzeń, który rzuca go w coraz to nowe, zapierające dech miejsca: od bulwarów Monako, przez klasztory na Athos, aż po ukrytą w górach jaskinię.

To pełna zaskakujących zwrotów akcji opowieść o człowieku biorącym udział w śmiertelnie niebezpiecznej rozgrywce, z której albo wyjdzie silniejszy, albo nie wyjdzie wcale…