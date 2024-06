Co dalej z Baylanem w serialu Ahsoka? W 2. sezonie może pojawić się przepotężna postać

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

Oficjalnie nie było odpowiedzi, co zrobi Dave Filoni, twórca serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka z postacią Baylana w drugim sezonie. Jednak można było się tego domyśleć, ponieważ finał wyraźnie wskazywał, że showrunner miał plany na ważną rolę tego złoczyńcy. Ray Stevenson był chwalony przez fanów za stworzenie postaci, ale niestety zmarł przed premierą. Co więc dalej?

Ahsoka - co dalej z Baylanem?

Według niezawodnego i zawsze dobrze poinformowanego Daniela Richtmana obecnie trwa casting, czyli poszukiwany jest aktor, który zagra Baylana w drugim sezonie. Poszukują białego mężczyzny w wieku 50-60 lat. Dave Filoni jeszcze w 2023 roku w rozmowie z Vanity Fair mówił, że tutaj jest dalszy ciąg historii, ale wówczas jeszcze nie wiedział, co zrobią. Na ten moment nikt nie potwierdza, ani nie dementuje tej informacji. Jest ona plotką.

Ahsoka - gigantyczny spoiler fabularny

Wiemy z pierwszego sezonu, że bogowie Mortis są kluczem fabuły. Według Daniela Richtmana twórca chce wprowadzić w tym sezonie postać Matki znanej także jako Abeloth. Jeśli się to potwierdzi, ta potężna istota będzie ogromnym zagrożeniem dla całej galaktyki, nie tylko dla bohaterów tej produkcji. Prace nad 2. sezonem trwają.

Abeloth / fot. fanart / wookiepeedia // Abeloth

Kim jest Abeloth?

Ta pradawna istota, zwana również Zwiastunem Chaosu, Królową Gwiazd lub Matką, występowała w historiach ze starego kanonu Gwiezdnych Wojen zwanego Legendami. To postać ściśle powiązana z istotami znanymi z odcinków Wojen Klonów, Jedynymi. W kreskówce do rodziny będącej ucieleśnieniem Mocy i mieszkającej na planecie Mortis trafiło trio Anakina Skywalkera, Ahsoki Tano i Obi-Wana Kenobiego. To tam Anakin poznał fragmenty swojej przyszłości i jego roli jako Wybrańca w zaprowadzeniu ostatecznej równowagi w Mocy. Tam też poznaliśmy Ojca, który starał się zachować porządek i balans pomiędzy swoją Córką będącą ucieleśnieniem Jasnej Strony Mocy oraz Synem, który reprezentował Ciemną Stronę Mocy.

Abeloth była z początku śmiertelnym sługą Jedynych, lecz z czasem stała się Matką, która wraz z Ojcem dbała o równowagę między rodzeństwem. Z powodu swojej śmiertelności jej fizyczne ciało zaczęło się starzeć i obumierać, z czym Abeloth usiłowała walczyć przez kąpiele w Sadzawce Wiedzy, co ostatecznie doprowadziło do jej zyskania nieśmiertelności, ale też skorumpowania duszy. Po odkryciu tego faktu, Jedyni wtrącili Abeloth do więzienia w Otchłani, z którego uciekała ilekroć balans w Mocy był zachwiany. W Legendach z tego powodu została uwolniona przez Jacena Solo, kiedy zachwiał balansem w Mocy swoimi manipulacjami czasem i ostatecznie została pokonana przez Luke’a Skywalkera, któremu pomógł Darth Krayt. Można jednak śmiało założyć, że takiej wersji historii Abeloth nie doczekamy się na wielkim ekranie.