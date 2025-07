Oto miejsce akcji Dying Light: The Beast. Bóbr Bober przedstawia Castor Woods

fot. materiały prasowe

Reklama

Techland opublikował nowe wideo poświęcone nadchodzącej produkcji Dying Light: The Beast. W materiale skupiono się na przedstawieniu miejsca akcji – doliny Castor Woods. Co ciekawe, rolę "przewodnika" powierzono bobrowi Boberowi, a te sympatyczne zwierzęta będą jednym z charakterystycznych elementów gry. Gracze zobaczą je między innymi na posągach, plakatach, a nawet w herbie miasteczka.

Podczas pracy nad światem Dying Light: The Beast zależało nam, aby był on wypełniony ukrytymi historiami, detalami i ciekawostkami, które sprawią, że stanie się żywszy i jeszcze bardziej wciągający. W pewnym momencie nasi artyści wpadli na genialny pomysł i zaproponowali dodanie do tego świata bobrów – od razu nam się to spodobało. Wdrażanie pomysłu zaczęło się niewinnie i miał być to wyłącznie szczegół środowiskowy, ale koncepcja szybko przerodziła się w coś znacznie większego… - tłumaczy Tymon Smektała, dyrektor serii Dying Light.

Dying Light: The Beast - premiera 22 sierpnia 2025 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.