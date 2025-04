Ahsoka: sezon 2 – szczegóły i pierwsze zdjęcie Ogara z Gry o tron jako Baylana

fot. materiały prasowe

Reklama

Podczas panelu serialu Gwiezdne wojny: Ahsoka na Star Wars Celebration potwierdzono, że prace na planie ruszą w nadchodzących dniach, ale ekipa ma już za sobą miesiące przygotowań. Drugi sezon będzie liczyć osiem odcinków, a wszystkie scenariusze napisał sam twórca, Dave Filoni. Potwierdzono, że Rory McCann, czyli Ogar z Gry o tron, przejmuje rolę Baylana Skolla po zmarłym Rayu Stevensonie. Pokazano pierwsze zdjęcia aktora w kostiumie i charakteryzacji!

Darth Maul powraca jako gangster Star Wars. Znamy szczegóły serialu animowanego!

Rory McCann jako Baylan

Zobaczcie i dajcie znać w komentarzach, czy aktor Wam pasuje! Filoni zapowiada, że McCann skupia się na tym, by dać z siebie wszystko i nie zawieść fanów oraz samego Raya Stevensona.

ROZWIŃ ▼

Ahsoka – co wiemy o 2. sezonie?

Potwierdzono, że Hayden Christensen ponownie zagra Anakina Skywalkera, więc zgodnie z przewidywaniami jego duch lub wizje z nim związane nadal będą odgrywać ważną rolę, ale tego aspektu nie doprecyzowano. Zapowiedziano również kluczową rolę admirała Ackbara! Pamiętamy go z Powrotu Jedi, bo to on dowodził flotą Rebelii w bitwie o Endor. Tym razem ma przewodzić siłom Nowej Republiki w starciu z Wielkim Admirałem Thrawnem. Najwyraźniej dojdzie do wojny z pozostałościami Imperium, które rosną w siłę dzięki Thrawnowi.

Wyciekł zwiastun koncepcyjny ze Star Wars Celebration:

ROZWIŃ ▼

Twórca dodał, że jego inspiracją są filmy anime Hayao Miyazakiego. Zapowiada, że Ahsoka będzie podróżować na wilku jak księżniczka Mononoke. Garazeb Orellios, czyli popularny Zeb, ma odegrać istotną rolę w fabule. Hera, Ezra i Sabine powracają jako centralne postacie.

Pokazano koncepcyjny zwiastun, w którym narrator zapowiedział, że bohaterowie walczą z siłami zła w dwóch różnych galaktykach, co oznacza, że Ahsoka nie wróci szybko do domu. Zapowiedziano, że bogowie Mortis odegrają ważną rolę i tematyka odkrywania tej tajemnicy będzie istotna. Pojawia się wzmianka o okultyzmie, który może być z nimi związany, oraz o pradawnych maszynach z mroczną przeszłością. Kulminacją, według tej zapowiedzi, ma być starcie Ahsoki Tano z Baylanem Skollem, który – jak wiemy – poszukuje czegoś związanego ze wspomnianymi bogami.

Data premiery 2. sezonu serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka nie jest znana, ale można przypuszczać, że nie wcześniej niż w drugiej połowie 2026 roku.

Ranking seriali aktorskich i produkcji telewizyjnych Star Wars

Na którym miejscu jest Ahsoka?