AI stworzy serial wedle życzeń widowni. Koszmar Hollywoodu zaczyna się spełniać

fot. Showrunner

Reklama

Sztuczna inteligencja nadchodzi, aby podbić streaming. Fable Studio ujawniło swój nowy projekt platformy, która ma pozwalać użytkownikom tworzyć odcinki za pomocą zaledwie kilku słów. Showrunner potrafi zarówno pisać, podkładać głos, jak i animować epizody na podstawie pomysłu widza. Dodatkowo, użytkownik może kontrolować proponowane dialogi oraz typy ujęć, a także tworzyć bohaterów serii według własnej koncepcji. Jego podpowiedzi nie mogą jednak zająć więcej niż 100 słów.

Showrunner - sztuczna inteligencja wkracza do Hollywood

Przedsięwzięcie studia Fable oznacza kolejny krok AI w branży filmowej. Przypomnijmy, że ta sama firma odpowiadała za odcinek South Park, który został w pełni wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Mimo że niektórzy kpili z poziomu niektórych kwestii, inni uznali klip za solidny przykład rozwijającej się technologii. Zdaniem tej drugiej grupy, narzędzia AI mogą wkrótce pozwolić widzom na bardziej aktywną interakcję z treściami. Teraz, dzięki platformie Showrunner, będzie można nawet tworzyć własne produkcje. Fable określa swój projekt jako "Netflix AI". Twórcy wierzą, że widzowie wkręcą się w możliwość tworzenia seriali na własnych warunkach, jednocześnie nie unikając uzależniającego zjawiska binge-watchingu.

Internauci już mogą wpisywać się na listę oczekujących na bezpłatną wersję testową platformy, która prawdopodobnie będzie udostępniana do końca 2024 roku. Opracowana technologia ogranicza się wyłącznie do animacji, stąd tworzenie odcinków aktorskich jest niemożliwe. Użytkownicy, którzy otrzymają dostęp do platformy, będą mogli opracowywać własne epizody. Najkreatywniejsze prace zostaną uwzględnione w katalogu seriali po oficjalnej premierze Showrunnera. Jednocześnie zwycięzcy otrzymają kwotę ryczałtową, a także udział w przychodach.

Na stronie internetowej www.showrunner.xyz znajduje się zapowiedź platformy, która pokazuje możliwość tworzenia animacji w aż 10 różnych stylach.