AI Voice Actors for Unreal Engine wygeneruje realistycznie brzmiące dialogi

AI Voice Actors for Unreal Engine to narzędzie, które może na poważnie namieszać na rynku gier, filmów i animacji. Inżynierowie Replica Studios zaangażowali technologię uczenia maszynowego do stworzenia wysoce zaawansowanego syntezatora mowy zdolnego do generowania kwestii dialogowych o realistycznym brzmieniu. AI Voice Actors for Unreal Engine dalece przewyższa swoim potencjałem asystentów głosowych od Google czy Apple i może sprawić, że nawet małe studia będą zdolne do projektowania w pełni udźwiękowionych gier, bez konieczności zatrudniania aktorów głosowych.

Tym, co wyróżnia wspomniane narzędzie na tle podobnych rozwiązań, jest możliwość szczegółowej konfiguracji syntezowanego tekstu. Twórcy mogą wybrać ton głosu, emocje, jakimi zabarwiona jest wypowiedź, zmodyfikować jej tempo czy dostroić brzmienie poszczególnych wyrazów. Poniższy materiał filmowy przedstawia działanie nowej technologii w praktyce:

W części wypowiedzi AI Voice Actors for Unreal Engine nadal da się usłyszeć pewien pierwiastek sztuczności, ale ogólne wrażenie płynące ze słuchania tych głosów jest piorunujące. A wraz z udoskonalaniem tej technologii jakość nagrań będzie rosnąć, gdyż algorytmy będą stale doszkalać się w syntezowaniu mowy.

Sztuczna inteligencja od Replica Studios w pierwszej fazie rozwoju będzie funkcjonować w wersji beta, a deweloperzy, którzy załapią się do testów, skorzystają z przeszło 30 syntezowanych głosów. Według wstępnych planów finalna wersja oprogramowania zadebiutuje na rynku już w 2021 roku.

AI Voice Actors for Unreal Engine pojawi się w idealnym momencie dla zespołów, które wdrażają swój plan wydawniczy i ustalają kamienie milowe na 2021 rok. Kiedy patrzymy w przyszłość gamingu, widzimy, że dąży on do bardziej uspołecznionego i spersonalizowanego doświadczenia. Dzielimy się tą ekscytującą długoterminową wizją tworzenia Metaversum z fotorealistycznymi wirtualnymi światami i wirtualnymi bohaterami. Nie można wszak stworzyć Metaversum bez milionów głosów wysokiej jakości, a nasze narzędzia sprawią, że tworzenie ścieżek dialogowych stanie się zauważalnie prostsze – powiedział Shreyas Nivas, współzałożyciel i prezes Replica Studios.

Wybór silnika do implementacji tego rozwiązania nie był przypadkowy. Unreal Engine powstał co prawda z myślą o wykorzystaniu w grach, ale coraz częściej wykorzystuje się go także w innych sektorach branży rozrywkowej, w tym m.in. do produkcji wysokobudżetowych filmów fabularnych czy animacji.

Deweloperzy zainteresowani wypróbowaniem AI Voice Actors for Unreal Engine mogą zarejestrować się do programu betatestów na stronie Replica Studios.