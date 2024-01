Air Force One – jest szansa na remake lub kontynuację? Twórcy chcą się upewnić, że mają właściwą historię

fot. materiały prasowe

W tym roku mija 27 lat od premiery Air Force One, czyli jednego z najbardziej kultowych filmów sensacyjnych z Harrisonem Fordem. Aktor wcielił się w prezydenta, którego samolot zostaje porwany, a bohater musi wykorzystać swoje umiejętności z wojny w Wietnamie, aby powstrzymać terrorystów i ochronić zakładników. W rozmowie z SyFy scenarzysta Andrew Marlowe odpowiedział na pytania dotyczące pomysłów na kontynuację i czy kiedykolwiek trwały rozmowy, aby nakręcić nową wersję filmu.

Air Force One - kontynuacja filmu z Harrisonem Fordem może powstać

Marlowe zdradził, że remake nie jest brany pod uwagę, a potencjalna kontynuacja nie doczekała się nigdy na tyle dobrego pomysłu, aby chciano ją zrealizować:

Harrison jako prezydent udaje się gdzieś, jest na lotniskowcu Sił Powietrznych, zostaje zaatakowany, znajduje się w środku niestabilnej sytuacji geopolitycznej. Są więc rzeczy, które może, ale których nie może zrobić, ponieważ nie chcesz zaogniać sytuacji. Musi sobie z tym poradzić i to on ponownie jest w centrum wydarzeń. Istnieje wiele odmian tego zjawiska, ale nigdy nie doszliśmy do punktu, w którym wszyscy pomyślelibyśmy: „Ach, to jest doskonałe!”. Nie będziemy powtarzać pierwszego filmu. Opieramy się tylko na oryginalnych pomysłach.

Scenarzysta wspomniał, że rozmowy o powrocie Air Force One wciąż trwają, ale nie chcą zrobić czegoś, co będzie jedynie żerowało na marce:

Ludzie o tym rozmawiali i nadal o tym mówią. Myślę, że żyjemy w czasach, w których, jeśli odniesiesz sukces, ludzie chcą sprawdzić, czy uda im się wykorzystać tę własność intelektualną. Ale znowu myślę, że nasze pytanie brzmi: „Czy opowiemy o czymś nowym?”. Czy mówimy teraz coś istotnego dla kultury? Nie chcemy robić czegoś, co będzie po prostu opowiadaniem historii na podstawie wyzysku i żerowania. Chcemy zrobić coś, co sprawi wrażenie, że jest w tym jakiś cel.

Pisarz wspomniał o problemie dodatkowych kontekstów politycznych, z jakimi film musiałby się obecnie mierzyć:

Kiedy zrobiliśmy pierwszy film, prezydencja i to stanowisko nie były tak naładowane politycznie jak obecnie. Dlatego uważam, że we współczesnym klimacie istnieją szczególne wyzwania związane z robieniem takich produkcji, które musimy rozwiązać Ale uwierz mi, ludzie ciągle o tym mówią.

Pierwszy Air Force One zadebiutował w amerykańskich kinach 25 lipca 1997 roku. Produkcja w reżyserii Wolfganga Petersena zarobiła na całym świecie 315,4 mln dolarów. Film zdobył dwie nominacje do Oscara - za dźwięk i montaż.