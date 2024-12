Robert Pattinson nie może uciec od Zmierzchu. Fanka myślała, że skończył karierę

fot. IMDb

Robert Pattinson latami, które przeznaczył na rozwijanie swojego aktorskiego warsztatu i udział w produkcjach z utalentowanymi reżyserami, próbował uciec od łatki "wampira ze Zmierzchu". Został nawet Batmanem i wystąpił w filmie Matta Reevesa z 2022 roku, w którym wcielił się w ikonicznego superbohatera z komiksów DC. To jednak najwidoczniej nadal za mało.

W wywiadzie z The New York Times aktor opowiedział o zabawnej sytuacji, która przydarzyła mu się na lotnisku. Wówczas jedna z pracowniczek podeszła do niego i zapytała... dlaczego skończył karierę.

"Hej, ty jesteś tym gościem ze Zmierzchu. Czemu przestałeś grać w filmach?" - zapytała. Ja jej odpowiedziałem: "Ale... Ja jestem Batmanem?" I wtedy tylko się roześmiała.

Wielu fanów liczyło na to, że Robert Pattinson pojawi się w finałowym odcinku 1. sezonu Pingwina, ale nigdy do tego nie doszło. Na powrót aktora do roli Mrocznego Rycerza będzie trzeba poczekać jeszcze kilka lat. Scenariusz do kontynuacji nadal powstaje, a zdjęcia mają się rozpocząć w jakimś czasie w 2025 roku.

