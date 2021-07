Air Force Research Lab pracuje nad stworzeniem „pola siłowego”

Źródło: CBS

Dzieła z gatunku SF zakorzeniły w nas wyobrażenie o zaawansowanych polach siłowych, które otaczają futurystyczne pojazdy, budynki czy nawet całe miasta niewidzialną powłoką zdolną zatrzymać wrogi ostrzał z broni konwencjonalnych oraz niekonwencjonalnych. Technologię tego typu znajdziemy m.in. w Star Treku, Gwiezdnych wojnach czy Fundacji, a to tylko wierzchołek góry lodowej. Niestety, dotychczas nie udało się stworzyć pola siłowego, które działałoby tak, jak opisywali je twórcy SF. Ale amerykańscy wojskowi są na dobrej drodze, aby choć po części urzeczywistnić ich wizję.

Zespół Air Force Research Laboratory z Kirtland Air Force Base opracował raport „Directed Energy Futures 2060” przybliżający plany Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych związane z wykorzystaniem broni energetycznych takich jak lasery w rozwoju nowoczesnych systemów obronnych. Autorzy dokumentu z jednej strony zauważają, że stworzenie pola siłowego chroniącego przed ostrzałem rakietowym wymagałoby poczynienia znaczących postępów w rozwoju nowoczesnych technologii, z drugiej zaś z optymizmem spoglądają w przyszłość. Liczą bowiem na to, że wkrótce uda się opracować pierwsze systemy obronne wykorzystujące pełny potencjał broni energetycznych.

Technologia broni energetycznych zdaniem AFRL osiągnęła już kluczowy punkt w historii swojego rozwoju i dziś jest w pełni gotowe na to, aby wykorzystać ją w zastosowaniach militarnych. Na łamach serwisu The Drive zarysowano pomysł pola siłowego, które funkcjonowałoby właśnie o broń tego typu. Choć nie otaczałoby obiektów niewidzialną barierą rozświetlającą się w momencie przechwycenia pocisków, byłoby zdolne do unieszkodliwiania ich tuż przed tym, jak trafią w cel. Bronie wchodzące w skład nowego systemu mogłyby być montowane na pojazdach, a w finalnej odsłonie – na satelitach orbitujących nad naszymi głowami.

Według aktualnych prognoz konstelacja takich kosmicznych stacji obronnych mogłaby rozpostrzeć parasol ochronny nad wybranymi obiektami już w latach 60. XXI wieku. Eksperci nie wykluczają także, że w skład zaawansowanego pola siłowego oprócz broni laserowych mogłyby wchodzić również systemy obrony rakietowej oraz nuklearnej, choć na razie wolą nie snuć aż tak daleko posuniętych planów związanych z budową kosmicznych systemów militarnych.

Przynajmniej w oficjalnych wystąpieniach.