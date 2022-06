Air Twister, nowa gra twórcy Shenmue, wkrótce zadebiutuje w Apple Arcade

fot. YS Net

Już 24 czerwca do biblioteki gier dostępnych w ramach Apple Arcade trafi kolejna interesująca produkcja - Air Twister. To nowe dzieło Yu Suzukiego, znanego przede wszystkim jako twórca serii Shenmue, której ostatnia odsłona zadebiutowała w listopadzie 2019 roku.

Air Twister to strzelanka, w której gracze wcielą się w księżniczkę Arch. Bohaterka staje do walki z hordami najeźdzców, którzy zagrażają jej planecie. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun, w którym znalazły się fragmenty rozgrywki.

Air Twister - zwiastun gry

Oprócz tego w czerwcu do Apple Arcade trafią także dwa inne tytuły. Już 3 czerwca biblioteka wzbogaci się o pełną łamigłówek grę logiczną Frogger and the Rumbling Ruins, a od 17 czerwca abonenci będą mogli grać w Cooking Mama: Cuisine.

