God of War: Ragnarok - wkrótce zwiastun i nowe informacje? Ta reakcja sklepu na to wskazuje

fot. SIE

Gracze spragnieni są nowych informacji o God of War: Ragnarok i wygląda na to, że wkrótce się ich doczekają. W sklepie Entertainment Earth pojawiły się gadżety z tej produkcji z datą premiery ustaloną na lipiec tego roku, ale niedługo później zostały one usunięte z oferty. To zaś może wskazywać na to, że ujawniono je przedwcześnie i być może niebawem dostaniemy jakieś oficjalne informacje, którym powinna towarzyszyć zapowiedź gadżetów.

Sytuacja jest o tyle ciekawa, że na 2 czerwca zaplanowano prezentację z cyklu State of Play. Co prawda już wcześniej powiedziano, że skupi się ona na tytułach zmierzających na PS VR i tych tworzonych przez zewnętrzne studia, ale nie można wykluczyć, że Sony planuje jakąś niespodziankę.

https://twitter.com/Wario64/status/1531779068051353600

Istnieje również możliwość, że God of War: Ragnarok doczeka się osobnej prezentacji w późniejszym terminie. Jedno jest pewne: jeśli gra rzeczywiście ma pojawić się na rynku jeszcze w 2022 roku, to niebawem powinniśmy doczekać się jakichś szczegółów lub potwierdzenia daty premiery.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.