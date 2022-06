Assassin's Creed Origins - aktualizacja pod PS5 i Xbox Series S/X otrzymała datę premiery

fot. Ubisoft

W maju pojawił się przeciek, wedle którego Assassin's Creed Origins miało doczekać się aktualizacji przygotowanej z myślą o konsolach obecnej generacji, czyli PlayStation 5 i Xbox Series S/X i wprowadzającej 60 klatek na sekundę. Tak rzeczywiście się stanie i to całkiem niedługo, bo Ubisoft potwierdził, że stosowny patch pojawi się już 2 czerwca.

Nie ujawniono żadnych dodatkowych szczegółów, przez co można założyć, że w aktualizacji zabraknie jakichkolwiek innych większych zmian. Nie da się jednak ukryć, że zwiększenie płynności może zachęcić niektórych graczy do sięgnięcia po ten tytuł lub powrotu do tej przygody. Szczególnie że zarówno Odyssey, jak i Valhalla, czyli dwie późniejsze części, pozwalały na zabawę w 60 FPS.

https://twitter.com/assassinscreed/status/1531666851184447488

